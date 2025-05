Monaco-Sieger Lando Norris: Mini-Party mit den Eltern

McLaren-Pilot Lando Norris gewann den Formel-1-Grand-Prix von Monaco, wollte die Erfüllung seines großen Traumes direkt mit seinen Eltern feiern – aber nicht zu doll. Warum der Brite sich zurückhalten will…

Mit seinem Sieg beim Monaco-GP hat sich Lando Norris einen Kindheitstraum erfüllt und konnte den sogar mit seinen Eltern gemeinsam feiern – allerdings zurückhaltend.

Nach dem Rennen über 77 Runden war er vor alle erleichtert. Norris: Ein stressiges Rennen, viele Runden, in denen was schiefgehen kann. Aber es war großartig! Wir haben in Monaco gewonnen! Das war mein Kindheitstraum und ist das Rennen, das jeder in der Formel 1 gewinnen möchte.»

Norris: «Erst auf der letzten Runde konnte ich ein bisschen lächeln und mich entspannen und es genießen, Monaco fühlen. Daran werde ich mich noch lange erinnern, das war sehr besonders. Das gesamte übrige Rennen habe ich alles gecheckt und geprüft, dass ich richtig verteidige und so weiter. An so einem Tag muss einiges zusammenkommen. Danke an das Team.»

Norris: «Meine Eltern sind hier, ich genieße den Moment mit ihnen. Ich werde feiern, aber nicht zu sehr. Ich muss schauen, dass ich am nächsten Tag noch anständig aussehe. Charles hatte letztes Jahr mehr Glück, weil danach kein Rennen war.»

Gemeint ist Lokalheld Leclerc, der im Vorjahr seinen ersten Heim-GP gewann und danach eine rennfreie Woche hatte – und etwas ausgelassener feiern konnte. Für Norris geht es diese Woche bereits direkt weiter nach Barcelona. Um seinen Traum vom WM-Titel wahrwerden zu lassen, hat sich Lando Norris dieses Jahr ohnehin einen Party- und Drinks-Stopp auferlegt.

Norris: «Es ist schön, meine ganze Familie hier zu haben. Mein Vater war noch emotionaler als ich, meine Mutter auch. Ich zeige die großen Emotionen nicht so sehr, aber bin natürlich stolz auf das, was ich erreicht habe. Meine Eltern sind bestimmt noch stolzer. Das ist sehr besonders, mit ihnen feiern zu können.» Landos Vater Adam Norris ist regelmäßig an der Strecke, seine Mutter ist aber ein seltenerer Gast.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6