Barcelona-GP: Victor Martins vor Formel-1-Debüt

Victor Martins fährt eigentlich Formel 2, darf aber in Barcelona für 60 Minuten in der Formel 1 ran

Williams teilte vor dem Formel-1-GP in Barcelona am Wochenende mit: Formel-2-Pilot Victor Martins wird im ersten Training in Spanien sein Debüt geben. Auch Haas verkündete einen Rookie-Einsatz im Freitags-Training.

Williams-Nachwuchspilot Victor Martins steht in Barcelona vor seinem Formel-1-Debüt. Der junge Franzose wird im ersten Training den Williams FW47 von Alex Albon übernehmen.

Martins fährt aktuell Formel 2, geht dort für ART GP an den Start – und er ist Teil des Nachwuchs-Programms von Williams. 2023 wurde Martins bester Rookie der Serie, im Vorjahr fuhr er fünfmal aufs Podium.

Es ist das erste Mal für Martins im aktuellen Formel-1-Williams. Ein zwei Jahre älteres Auto hat er bereits in einem Test in Monza ausprobiert (den FW45).

Victor Martins: «Ich freue mich sehr, in Barcelona zum ersten Mal am Steuer des FW47 zu sitzen! Es wird eine unglaubliche Erfahrung sein, für das Team zu fahren. Ich arbeite hart daran, mich so gut wie möglich vorzubereiten, um meine Zeit im Auto optimal zu nutzen und diese Session für mich und das Team so wertvoll wie möglich zu gestalten. Ich bin allen bei Williams sehr dankbar, dass sie mir diese Chance geben, und freue mich darauf, jede Sekunde davon zu genießen!»

Weil die erfahreneren Piloten die Strecke in Barcelona durch die früher immer dort stattfindenden Wintertests extrem gut kennen, wird dieser Kurs gern für die verpflichtenden Rookie-Tests (vier pro Team und Saison) genutzt.

Auch Haas-Pilot Esteban Ocon verriet am Sonntag in Monaco, dass er nicht sicher sei, ob er in Barcelona alle Trainings fahre. Haas bestätigte am Dienstag, dass in der Tat Ryo Hirakawa den Boliden von Ocon im ersten Training übernehmen wird. Der Japaner war bereits in Bahrain für Haas gefahren.

Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda

WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6