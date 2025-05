Jos zu Max Verstappen: «Scharf, hellwach, unfassbar»

​Das heisseste Thema am GP-Wochenende von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: Die härteren FIA-Tests in Sachen Frontflügel-Flexibilität. Eine Einschätzung von Jos Verstappen.

Fans und Fachleute sind gleichermassen gespannt: Werden die neuen Vorschriften des Autosport-Weltverbands punkto Flexibilität der Frontflügel das Kräfteverhältnis wirklich verändern? Die Meinungen gehen weit auseinander.

Einer, der sich durchaus vorstellen kann, dass wir auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ein etwas anderes Bild erhalten, ist Jos Verstappen, der 53-jährige Vater des vierfachen Weltmeisters Max Verstappen.

Jos, von Brasilien 1994 bis Japan 2003 bei 107 Grands Prix am Start (zwei Podestplätze, WM-Zehnter 1994) sagt im Telegraaf: «Für die Fans und für die Formel 1 ist das ein Idealszenario. Die F1-Besitzer wollen eine spannende Saison zeigen und nicht mehr einen Rennstall zwanzig Rennen gewinnen sehen.»

«Dabei sollten für alle die gleichen Bedingungen herrschen. Wie bei den flexiblen Frontflügeln, die in Spanien strenger geprüft werden. Ich schätze, da haben einige Teams zu lange von gewissen Vorteilen profitiert. Und das ist nicht fair.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat über Weltmeister Max Verstappen gesagt: «Wenn wir es schaffen, ihm ein halbwegs konkurrenzfähiges Auto hinzustellen, dann macht er den Unterschied – das hat er immer wieder bewiesen. Ich nenne das den Max-Faktor.»



So etwa dieses Jahr bei den fabelhaften Rennsiegen in Suzuka und Imola, und weite, schnellen Kurven finden wir auch auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.



Der Max-Faktor in Imola bedeutete: Der Niederländer warf sich in der ersten Kurvenkombination entschlossen auf Leader Oscar Piastri, der vielleicht ein wenig zu sehr auf den Mercedes von George Russell achtete, von da an preschte Max zum Sieg.



Jos Verstappen in Monaco: «Es stimmt wirklich – Max macht den Unterschied. Ich war nicht in Imola, aber ich bin vor dem Fernseher vor Begeisterung aufgesprungen. Und ich habe in Monaco erlebt, was ein solches Manöver bei den Fans auslöst. Wildfremde Menschen haben mich angesprochen, um darüber zu sprechen, sie fanden diesen Angriff von Max unfassbar. Aber so ist Max nun mal. Das war schon auf Kart-Niveau so.»



«Wir haben in Imola auch beim Re-Start gesehen, wie er hellwach und scharf ist. Sein inneres Feuer brennt lichterloh. Bei Red Bull Racing können sie sich glücklich schätzen, dass sie Max haben. Und ich merke, dass ihnen das sehr bewusst ist.»



Immer wieder wird Verstappen unterstellt, nach einem anderen Arbeitgeber zu schielen. Jos Verstappen dazu: «Ich sehe einen Rennstall, dass alles gibt, um ihm einen guten Rennwagen hinzustellen. Und genau das will Max von seinem Team spüren.»



Jos weiss: «In Imola lief es besser, das gibt Hoffnung. Jeder wusste, dass Monaco dann etwas schwieriger wird. Wo das Team wirklich steht, werden wir nun in Spanien erfahren.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6