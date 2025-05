Ralf Schumacher: «Leute sagen – Hamilton ist zu alt»

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton ist beim Monaco-GP Fünfter geworden, musste sich aber von Leclerc um fast 50 Sekunden abhängen lassen. GP-Sieger Ralf Schumacher schätzt die Lage ein.

Charles Leclerc hat bei seinem Heimrennen in Monaco alles aus seinem Wagen gequetscht, aber es hat nicht gereicht gegen Sieger Lando Norris.

Was den treuen Ferrari-Fans eher Sorge bereitet: Superstar Lewis Hamilton wurde blasser Fünfter, mit beinahe 50 Sekunden Rückstand auf seinen Stallgefährten.

Im Podcast Backstage Boxengasse von Sky hat sich Peter Hardenacke mit dem sechsfachen GP-Sieger Ralf Schumacher über das Geschehen in Monte Carlo unterhalten.

Schumacher sagt: «Der Druck auf Ferrari nimmt zu, und die Geschichte hat gezeigt – es wird dir nicht verziehen, wenn es nicht läuft. Aber wenn Siege ausbleiben, liegt ja nicht an einer Person wie etwa Teamchef Fred Vasseur. Kritik sollte uns nicht wundern. Ich weiss noch, sogar in jenem Jahr, als Ferrari mit Jean Todt und meinem Bruder Michael endlich den ersten Titel holte, gab es Überlegungen, ob der Franzose der richtige Mann am Ferrari-Ruder sei.»



«Was ich in diesem Zusammenhang nicht ganz verstehe: Der Ferrari ist ja kein schlechtes Rennauto. Aber ich fand es ein wenig vermessen zu sagen – wir holen im Laufe der Saison eine halbe Sekunde Rückstand auf und schlagen dann McLaren. Ich weiss nicht, woher dieses Selbstvertrauen kam.»



«Was nun die Fahrer angeht: Gerade in Monaco nun musst du dich als Pilot im Auto zu 100 Prozent wohlfühlen. Wenn das von der Abstimmung her nicht passt oder das Handling des Wagens eher dem Stallgefährten mundet, dann hast du Schwierigkeiten. Wir haben das im Laufe der Jahre in Monte Carlo oft erlebt, auch mit Michael, der im Fürstentum ja einige Male gewonnen hat. Aber auch bei ihm galt – wenn der Wagen nicht passt, dann wird das einfach nichts.»



«Zu Hamilton habe ich nun Stimmen gehört, man merke halt, er sei mit seinen 40 Jahren langsam zu alt. Gerade in Monaco hätte er doch mit seiner Erfahrung den Unterschied machen müssen. Nein, eben nicht. Denn wenn er mit seinem Rennwagen nicht komplett glücklich ist, dann ist das in Monaco noch schlimmer als auf anderen Strecken.»



«Und dann dürfen wir in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen: Leclerc fährt in Monaco besonders stark, er ist dort aufgewachsen, er kennt jeden Stein. Kein Wunder, war er in allen Trainings der Schnellste und in der Quali nur knapp hinter Norris. Seine Qualitäten auf heimischem Boden haben eben auch einen Einfluss.»







Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:33,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,131 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +3,658

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,572

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +51,387

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde

07. Esteban Ocon (F), Haas, +1

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

09. Alex Albon (T), Williams, +2 Runden

10. Carlos Sainz (E), Williams, +2

11. George Russell (GB), Mercedes, +2

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +2

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +2

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +2

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +2

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2

18. Kimi Antonelli (I), Mercedes, + 3 Runden

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Motorschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Tsunoda





WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 161 Punkte

02. Norris 158

03. Verstappen 136

04. Russell 99

05. Leclerc 79

06. Hamilton 63

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Ocon 20

10. Hadjar 15

11. Stroll 14

12. Sainz 12

13. Tsunoda 10

14. Gasly 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

21. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 319 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 143

04. Ferrari 142

05. Williams 54

06. Haas 26

07. Racing Bulls 22

08. Aston Martin 14

09. Alpine 7

10. Sauber 6