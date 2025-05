Lügendetektor: Fernando Alonso lobt Adrian Newey

In Monaco war Adrian Newey zum ersten Mal mit dem Aston Martin Team an der Strecke. Die Anwesenheit des langjährigen Red Bull Racing-Technikchefs wirkte sich positiv auf das Team aus, wie Fernando Alonso erklärt.

Von 2006 bis zum Frühjahr 2024 stand Adrian Newey in Diensten von Red Bull Racing und sorgte dafür, dass die Mannschaft aus Milton Keynes viele GP-Siege und Titel-Erfolge feierte. Vergangenen September verkündete der Formel-1-Designer dann seine Zukunftspläne: Er hatte sich entschieden, bei Aston Martin an Bord zu gehen. Als Partner, denn der Aerodynamik-Experte wurde – unter anderem – mit Anteilen an Bord gelockt.

In Monaco war er erstmals in der Box der Grünen und nahm auch an den Sitzungen des Teams von Lawrence Stroll teil, wie Fernando Alonso in Barcelona verriet. Der zweifache Champion schwärmte: «Es war fantastisch, wie er die Dinge am am Auto sieht, selbst im Stillstand in der Boxengasse oder der Startaufstellung.»

«Auch in der Garage entdeckt er immer wieder Sachen, die wir besser machen oder in Zukunft verbessern können», fuhr der 32-fache GP-Sieger fort, und verriet, dass ich auch die Anwesenheit des Design-Genies in den Sitzungen auf die Gespräche auswirkte: «Jeder wusste, dass er sich nicht zu zweit von der Wahrheit entfernen durfte, weil er das sofort durchschaut.»

«Es war grossartig, das mitzuerleben und ich hoffe, dass wir ihn im nächsten Jahr an mehr Rennwochenenden an der Strecke dabei haben werden. Denn so können wir weiter von ihm lernen und uns als Team verbessern», fügte Alonso an.

