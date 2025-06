Verstappen-Urteil begründet, 1 Punkt von Sperre weg

​Die Rennkommissare des Spanien-GP kannten kein Pardon: 10-Sekunden-Strafe für Max Verstappen, aber vor allem drei weitere Strafpunkte. Damit ist der Weltmeister einen Punkt von einer Sperre entfernt.

Jetzt darf sich Max Verstappen an den kommenden GP-Wochenenden von Kanada und Österreich nichts erlauben: Der vierfache Weltmeister hat in Spanien für die Kollision mit dem Mercedes von George Russell nicht nur eine Zehnsekunden-Strafe erhalten (was ihn auf Platz 10 zurückgeworfen hat), sondern auch happige drei Strafpunkte.

Zur Erinnerung: Wenn ein Formel-1-Fahrer im Raum von zwölf Monaten mehr als elf Strafpunkte anhäuft (Saison-übergreifend), der muss einmal zusehen. Das passierte 2024 dem Dänen Kevin Magnussen.

Und weil diese Strafpunkte erst nach einem Jahr verfallen, darf sich Verstappen bis Ende Juni 2025 nichts zuschulden kommen lassen, erst dann verfallen wieder Punkte.

Max Verstappen: 11 Strafpunkte

(in Klammern, wann die Strafen verfallen)

2 wegen Kollision mit Norris in Österreich (30. Juni 2025)

2 wegen Abdrängens von Norris in Mexiko (27. Oktober 2025)

1 wegen Nicht-Einhaltens der Richtzeit im Brasilien-Sprint (1. November 2025)

1 wegen zu langsamen Fahrens in der Katar-Quali (1. Dezember 2025)

2 wegen Kollision mit Piastri in Abu Dhabi (8. Dezember 2025)

3 wegen Kollision mit Russell in Spanien (1. Juni 2026)

Verstappen geriet in der heissen Schlussphase des Spanien-GP gleich zwei Mal an George Russell. Zuerst eine Berührung in der ersten Kurve, Verstappen musste in den Notausgang, kam dann vor Russell auf die Bahn zurück.



Red Bull Racing glaubte, da komme eine Strafe auf Verstappen zu und funkte Max an, er müssen den Platz preisgeben. Der Champion schimpfte am Funk. Später stellte sich heraus: Den Platz zurückzugeben, wäre gar nicht notwendig gewesen!



Verstappen nahm in Kurve 5 Tempo raus, um Russell vorbeizulassen, dann aber beschleunigte Max auf einmal wieder, es kam zu einer zweiten Berührung. Letztlich liess Verstappen den Briten ziehen, erhielt dann aber, noch im laufenden Grand Prix, eine Zehnsekunden-Strafe.



Damit wurde Verstappen nicht Fünfter, sondern nur Zehnter.



Die Rennkommissare Nish Shetty (Singapur), Matthew Selley (Australien), Tonio Liuzzi (Italien) und David Domingo (Spanien) begründen: «Aufgrund des Funkverkehrs war es klar, dass Fahrer Nummer 1 (Verstappen) angewiesen wurde, die Position an Fahrer Nummer 63 (Russell) preiszugeben, weil das Team von einem Vergehen ausging – Rennstrecke verlassen, um einen unfairen Vorteil zu gewinnen. Wir haben später beschlossen, dass hier kein unfairer Vorteil vorlag.»



«Fahrer Nummer 1 war hörbar unglücklich über diese Anweisung, sein Auto verzögerte vor Kurve 5 markant, offensichtlich, um Wagen Nummer 63 passieren zu lassen. Aber eben, als Nummer 63 vorbeigehen wollte, beschleunigte Wagen Nummer 1 wieder, und es kam zu einer Kollision.»



«Diese Berührung ist ohne jeden Zweifel von Wagen Nummer 1 ausgelöst worden. Daher haben wir eine 10-Sekunden-Strafe verhängt und dem fehlbaren Fahrer drei Strafpunkte gegeben.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11