Carlos Sainz: Nach Crash mit Leclerc stinkwütend

​Der vierfache GP-Sieger Carlos Sainz (30) hat derzeit keinen guten Lauf: nur ein Punkt aus den vergangenen vier WM-Läufen. Der Spanier sagt: «Ich habe die Nase gestrichen voll von meinem Pech.»

Williams begann die Formel-1-Saison stark: Der in London geborene Thai Alex Albon fuhr in den ersten acht Grands Prix der Saison sieben Mal in die Punkte. Dann folgte eine Flaute: Nullrunden in Spanien, Kanada und Österreich. Zuletzt in Silverstone wurde Albon Achter.

Carlos Sainz tat sich im ersten Teil der WM mit seinem neuen Rennwagen schwer: nur ein Punkt aus den ersten vier Rennen. Dann folgte eine Serie von vier Top-Ten-Platzierungen. Aber danach rutschte der Madrilene wieder in eine Durststrecke – aus den vergangenen vier Läufen konnte er nur einen Punkt machen, als Zehnter in Kanada.

Sainz hat das Gefühl, dass sich alles gegen ihn verschworen hat: «Ich habe die Nase gestrichen voll von meinem Pech.»



Beim spektakulären Grand Prix von Grossbritannien war so viel Action zu sehen, dass wir die eine oder andere brenzlige Szene verpasst haben. So war etwa nicht im Bild zu sehen, wie Sainz – um Rang 8 kämpfend – mit seinem früheren Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc zusammengerumpelt ist. Oder eher umgekehrt.



Leclerc musste in Stowe eine weite Linie ziehen und traf den unschuldigen Sainz. Mit Beschädigungen am Frontflügel und am Unterboden fiel Carlos auf P12 zurück.



Sainz spottet: «Es läuft derzeit wirklich traumhaft. Wie schon das ganze Jahr über haben wir alles richtig gemacht, mit einer soliden Strategie, mit einer guten Fahrt. Ich glaube, Charles war nach einem Wechsel in seiner ersten auf Slicks unterwegs. Er verlor die Kontrolle übers Auto und krachte in mich hinein, und das war’s. Ich sackte mit einem beschädigten Auto ab wie ein Stein und landete auf P12. Wieder sehr unglücklich. Ich habe wirklich genug davon, dass mir ständig etwas passiert, das ausserhalb meiner Kontrolle liegt.»



«Nichts gegen Charles, so etwas kann jedem Fahrer mal passieren, aber ich ärgere mich darüber, dass immer ich der Leidtragende bin, wo wir doch ein sauberes Wochenende und ein sauberes Rennen haben wollten.»



«Es ist frustrierend, wenn so viele Dinge hintereinander passieren, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich kann gar nicht erklären, wie du dich als Sportler fühlst, wenn du ständig in den Simulator gehst, deine Hausaufgaben gründlich machst, all deine Marketing-Events absolvierst, ein glückliches Gesicht aufsetzt, all deine freien Trainings fährst und wirklich alles tust, um ein gutes Ergebnis zu erzielen – nur um dann wieder leer auszugehen.»



«Im Rennen gehst du Risiken ein, machst alles richtig, und dann passiert so etwas, das du nicht kontrollieren kannst, und du bist raus. Es kommt ein Punkt, an dem das extrem frustrierend und deprimierend ist.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19