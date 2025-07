Cadillac 2026: IndyCar-Star Pato O’Ward ist verblüfft

​Ein Dutzend Fahrer wird mit einem Cockpit bei Cadillac 2026 in Verbindung gebracht, darunter auch IndyCar-Ass Pato O’Ward. Der Mexikaner reagiert auf die Gerüchte in ungewöhnlicher Weise.

Wer fährt 2026 für das neue Formel-1-Team Cadillac? Holen die US-Amerikaner einen erfahrenen Mann wie Sergio Pérez oder Valtteri Bottas? Bringen sie einen Fahrer zurück, der in der Formel 1 unter Wert geschlagen worden ist? So wie Mick Schumacher oder Guanyu Zhou?

Immer wieder ist auch davon die Rede, dass ein Platz mit einem nordamerikanischen Piloten besetzt werden soll, etwa mit Colton Herta. Einer nimmt sich jetzt aus diesem Spiel – IndyCar-Fahrer Pato O’Ward, der für McLaren schon an drei Freitagtrainings und zahlreichen Testfahrten teilgenommen hat (Abu Dhabi 2022 und 2023, Mexiko 2024, dazu ist Mexiko 2025 fest eingeplant).

Der 26-jährige Mexikaner, der am 20. Juli in Toronto sein neuntes IndyCar-Rennen gewonnen hat und in der Meisterschaft auf dem zweiten Zwischenrang liegt, ist verblüfft, dass er mit Cadillac in Verbindung gebracht wird und hat nun gegenüber ESPN Mexico festgehalten: «Die Gerüchte darüber, dass ich bei Cadillac andocke, sind ungefähr so glaubwürdig wie die angebliche Liaison zwischen Fernando Alonso und Taylor Swift.»

Damit können wir O’Ward getrost von der Cadillac-Liste streichen, zumal McLaren 2024 seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat und Patro vom englischen Formel-1-Team weiterhin als Reservist eingesetzt werden soll.