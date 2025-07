Jacques Villeneuve: Norris macht sich selber kaputt

​Die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris haben die grössten Aussichten auf den Fahrer-WM-Titel 2025. Weltmeister Jacques Villeneuve sagt, worauf es nun ankommt.

Jacques Villeneuve muss keiner erklären, wie WM-Kampf geht: 1996 stand er im Williams-internen Duell mit Damon Hill und wurde Zweiter, 1997 kämpfte er gegen Ferrari-Star Michael Schumacher und holte den Titel. Nun beobachtet der inzwischen 54-jährige Kanadier den Zweikampf der beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris.

Nach einer Verschnaufpause kommen auf das Formel-1-Feld zwei Rennen innerhalb von acht Tagen zu: Belgien und Ungarn. Zuletzt hatte Lando Norris einen guten Lauf, mit seinen Siegen auf dem Red Bull Ring und in Silverstone.

«Mich fasziniert, wie unterschiedlich diese zwei Fahrer sind», sagt der elffache GP-Sieger Villeneuve gegenüber F1. «Ich traue beiden den Titel zu, und keiner kann in diesem Moment sagen, wohin die Reise führt.»

«Ich halte Norris für den schnelleren Mann. Aber Lando muss aufpassen, denn er ist dermassen selbstkritisch, dass er bisweilen an den Punkt kommt, wo er sich selber kaputt macht.»



«Piastri wirkte in der ersten Saisonhälfte mental sehr stark, doch in England haben wir zum ersten Mal eine andere Seite an Oscar erlebt, mit dem Ärger über eine Strafe.»



«Wenn du dich im WM-Kampf befindest, dann verändert sich die Herangehensweise. Lando hat die Weltmeisterschaft angeführt, dann hat er den ersten Platz an Piastri verloren, nun kämpft er sich zurück. Von Oscar haben wir noch nicht alle Facetten erlebt, und auch ich bin gespannt darauf zu sehen, ob er an gewissen Situationen wächst oder ob er dann Nerven zeigt.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19