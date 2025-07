Belgien-GP, Live-Ticker und TV: So wird das Wetter

​Regen und Spa-Francorchamps – das ist an vielen Wochenenden in den Ardennen so untrennbar wie Rolls und Royce. Auch in den kommenden Tagen müssen wir mit Wetterkapriolen rechnen.

Wir können die Wochenenden an einer Hand abzählen, an welchen die Renngemeinde in Belgien trockenen Fusses durchgekommen sind: Das wankelmütige Wetter in den Ardennen ist berüchtigt.

Und so geht es auch bei Ausgabe 2025 des Belgien-GP auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wieder drunter und drüber.

Am Freitag ist mit einem Wolken-Sonne-Mix zu rechnen, mit niedriger Niederschlagswahrscheinlichkeit.

Am Samstag wird es am Morgen trocken bleiben, aber dann naht Regen, rechtzeitig fürs GP-Abschlusstraining.

Am Sonntag ist mit Schauern und Gewittern zu rechnen, zwischendurch reisst die Wolkendecke auf. Prädikat: unberechenbar, wie so oft.



Egal ob auf trockener Bahn oder im Regen: Hier in unserer Übersicht sehen Sie, was unsere TV-Kollegen für den Traditions-GP alles auf Lager haben.



Nicht vergessen: Wir tickern live aus Belgien für Sie – von der Sprint-Quali (Freitag, 25. Juli, ca. 16.15 Uhr), vom Sprint (Samstag, 26. Juli, ca. 11.30 Uhr), am gleichen Tag vom GP-Abschlusstraining (ab ca 15.45 Uhr) sowie natürlich vom WM-Lauf am Sonntag, 27. Juli, ab ca 14.00 Uhr.







Grosser Preis von Belgien im TV

Freitag, 25. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Grossbritannien kompakt

06.30 Sky Sport F1 – GP Belgien 2004

12.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

12.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

12.30 Freies Training Formel 1

15.45 Sky Sport F1 – Inside Kimi Antonelli

16.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.15 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

16.30 Sprint-Qualifying Formel 1

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

18.45 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

20.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

21.15 Sky Sport F1 – GP Belgien 2000

23.15 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung



Samstag, 26. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

10.10 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint Formel 1

11.30 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint Formel 1

12.00 Sky Sport F1 – Sprint Formel 1

14.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

15.15 Sky Sport F1 – Top 10: Emotional Moments 2024

15.30 Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

18.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

22.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

23.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

23.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt



Sonntag, 27. Juli

07.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

09.30 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

11.15 Sky Sport F1 – Best Onboards: Michael Schumacher

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.00 RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.40 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Belgien

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.50 ORF 1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Inside Kimi Antonelli

19.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

00.40 ServusTV – Rennen Wiederholung