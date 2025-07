F1-Team von Cadillac: Auch Jak Crawford auf der Liste

Die Frage, wer für Formel-1-Neueinsteiger Cadillac im nächsten Jahr auf Punktejagd gehen wird, beschäftigt das Fahrerlager. Auf der Kandidaten-Liste der Amerikaner stehen viele Namen – auch jener von Jak Crawford.

Das Formel-1-Fahrerkarussell nimmt vor der Sommerpause an Fahrt auf und vor allem die Frage, wer für Neueinsteiger Cadillac ins Steuer greifen darf, beschäftigt das ganze Fahrerlager. In Budapest ist zu hören, dass die Bestätigung von Mercedes-Edeltester Valtteri Bottas noch vor der Sommerpause erfolgen soll. Wer neben dem Finnen zum Zug kommen wird, steht hingegen noch nicht fest.

Viele Namen machen die Runde, so wurden etwa die Routiniers Kevin Magnussen und Yuki Tsunoda genannt. Letzterer ist in diesem Jahr für Red Bull Racing im Einsatz, allerdings wird erwartet, dass in der nächsten Saison Isack Hadjar zum A-Team von Red Bull aufsteigen wird. Der Franzose hat bisher im Racing Bulls-Renner gute Auftritte gezeigt. Auch mit Mick Schumacher haben die Team-Verantwortlichen gesprochen, wie sie bereits betont haben.

Sollte Bottas bestätigt werden, könnte neben ihm auch ein junger Fahrer zum Zug kommen. Die Cadillac-Verantwortlichen haben die Qual der Wahl, so ist etwa Aston Martin-Reservist Felipe Drugovich ein Name, der immer wieder fällt. Ein weiterer Nachwuchsstar, der auf der Kandidaten-Liste stehen soll, ist Jak Crawford, der aktuell mit dem DAMS-Team in der Formel 2 antritt und den dritten Zwischenrang belegt.

Der Amerikaner gehörte vier Jahre lang zum Red Bull Junior Team, bevor er im Frühjahr 2024 zum Aston Martin-Entwicklungsprogramm stiess. Er weiss: «Es hängt sehr davon ab, wie ich mich in diesem Jahr in der Formel 2 anstelle. Wenn ich die Meisterschaft gewinnen kann, wäre das grossartig für meine Karriere. Das würde zu vielen Chancen führen, entweder als Reservist oder Stammfahrer in der Formel 1 dabei zu sein, etwa bei Cadillac, Aston Martin oder bei einem der anderen Teams.»

Mit Cadillac habe er schon gesprochen, erzählte der 20-Jährige. «Es gab Gespräche, aber derzeit geht es nicht gerade schnell vorwärts. Ich muss meinerseits einfach einen guten Job in der Formel 2 machen.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde







WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20