Charles Leclerc: «Noch nicht das zweitstärkste Team»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete den GP in Belgien als Dritter hinter dem McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris. Dennoch sagt er: «Ich denke, wir können noch nicht sagen, dass wir das zweitstärkste Team sind.»

Das Ferrari-Team belegt derzeit den zweiten Platz in der Team-Wertung. Der Rückstand auf das erstplatzierte McLaren-Team ist allerdings gross: Ganze 268 Punkte trennen die Scuderia von der Spitzenposition. Der Vorsprung auf das drittplatzierte Mercedes-Werksteam beträgt 28 Punkte, 27 davon konnten die Roten in den jüngsten beiden Kräftemessen in Silverstone und Spa erobern.

Deshalb bleibt Charles Leclerc auch vorsichtig, wenn es um die Einordnung der eigenen Leistung im Vergleich zur Konkurrenz geht. Der Monegasse, der vier der letzten sechs Grands Prix auf dem Podest beendet hat, sagt im Fahrerlager von Budapest: «Die Ergebnisse lassen vermuten, dass wir mit unserem Auto regelmässig Podestplätze einfahren können.»

«Ich habe in den letzten sechs Rennen vier Podestplätze erobert, aber ich denke dennoch, dass wir noch nicht sagen können, das zweitstärkste Team in der Startaufstellung zu sein», mahnte der 27-Jährige gleichzeitig. «Doch wir bewegen uns in die richtige Richtung», ist er sich sicher. «Wir haben beim vergangenen Rennen ein Upgrade auf die Strecke gebracht, das uns helfen sollte, die Lücke zur Spitze zu schliessen.»

Mit Blick auf das anstehende Rennwochenende auf dem Hungaroring relativierte Leclerc aber auch gleich: «Ich bin mir nicht sicher, was wir hier ausrichten können, denn das war in den letzten Jahren mit Abstand das schlechteste Pflaster für mich. Aber natürlich werde ich mein Bestes geben.»

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde







WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20