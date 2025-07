Oscar Piastri (McLaren): «WM ist jetzt ein Zweikampf»

​McLaren-Ass Oscar Piastri hat mit dem Sieg in Belgien die WM-Führung ausgebaut, auf seiner Lieblingsstrecke. Der Wohlfühlfaktor stimmt auch in Ungarn: Hier gewann der Australier 2024 seinen ersten Grand Prix.

Oscar Piastri wirkt zwar immer wie die Ausgeglichenheit in Person, aber in Belgien war nach seinem achten GP-Sieg diese tiefe Genugtuung zu spüren – der 24-jährige Australier hatte sich geärgert, dass er in der ersten Runde des Sprints von Max Verstappen überholt worden war und anschliessend die GP-Quali versemmelte.

Im WM-Lauf korrigierte der McLaren-Fahrer das Bild: Er machte mit Lando Norris kurz nach dem GP-Start das Gleiche wie Verstappen am Tag zuvor mit ihm, preschte also am Leader (Lando Norris) vorbei und liess sich danach den Sieg nicht mehr nehmen.

Oscar: «Ich bin sehr happy damit, wie das in den Ardennen im Grand Prix gelaufen ist. Ich konnte mit einem blitzsauberen Manöver an Lando vorbeigehen, und mit gutem Reifen-Management den Sieg ins Ziel bringen.»

Piastri war sichtlich happy, «auf meiner absoluten Lieblingsstrecke gewonnen zu haben». Und so darf es auch auf dem Hungaroring weitergehen – wo Oscar vor einem Jahr seinen ersten GP-Sieg erobern konnte.



Piastri, in der WM-Zwischenwertung nun 16 Punkte vor Norris, sagt zur kommenden Action ausserhalb von Budapest: «In den vergangenen Jahren war McLaren hier in Ungarn stark, und dieses Jahr haben wir alles in allem das beste Auto.»



«Aber es bleiben für mich Fragezeichen. Es gab Strecken, auf welchen wir mehr Gegenwehr der Rivalen erwartet hatten, dann jedoch war unser Vorsprung beträchtlich. Aber es gab auch das Umgekehrte: Strecken, wo wir dachten, dass sie zum Rennwagen passen, dann war alles nicht so leicht. Letztlich weisst du nie ganz genau, wie sich das entwickelt.»



Sieht der Schützling von GP-Sieger Mark Webber die WM nun als Zweikampf zwischen ihm und Lando Norris? Oscar: «Ja, ich glaube schon. Fast an jedem Wochenende konnten Lando und ich um Pole und Siege mitreden, das sollte so weitergehen – mit unterschiedlichem Leistungsniveau von Max Verstappen, Ferrari und Mercedes.»



«Ich verkopfe das alles nicht, sondern lasse das auf mich zukommen. Ich weiss, dass Lando im gleichen Auto sitzt, also ist er automatisch mein erster Gegner. Aber ich bleibe ganz entspannt.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20