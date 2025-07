Weltmeister Max Verstappen: Leider geht das verloren

​F1-Champion Max Verstappen macht sich keine Illusionen darüber, was er auf dem Hungaroring erreichen kann: «McLaren ist sehr stark.» Der Weltmeister fürchtet, dass wir die echten Regenrennen verlieren.

Andere Rennstrecke, gleiche Ausgangslage: Auch auf dem Hungaroring sind die Papaya-Renner stärkste Kraft in der Formel 1, jedenfalls auf dem Papier. McLaren setzt 2025 das stärkste Auto ein, und schon vor einem Jahr war der Traditionsrennstall in Ungarn ganz stark.

Max Verstappen, der hier sein 200. GP-Wochenende mit Red Bull Racing bestreitet, macht sich nichts vor, was die Erfolgsaussichten angeht: «McLaren wird auch hier ganz stark sein, normalerweise ausser Reichweite, würde ich sagen. Ich schätze, unsere Gegner werden Ferrari und Mercedes sein.»

Der 27-jährige Niederländer vertieft: «Die grösste Stärke von McLaren ist das Reifen-Management. Das haben wir zuletzt in Belgien sehr gut beobachten können, wie sie die Intermediate-Reifen am Leben erhalten können, das ist unvergleichlich.»

«Zusätzlich ist der McLaren in mittelschnellen Kurven krass überlegen. Und auch die Art und Weise, wie knackig Piastri und Norris einlenken können, ohne dass das Heck ihres Wagens ausbricht, das ist schon eindrucksvoll.»



Verstappen hat im Belgien nach dem Rennen moniert, man hätte dieses Rennen viel früher beginnen können. In Ungarn sagt Max dazu: «Grundsätzlich erzeugen diese Autos durch den Unterboden und wegen der fetten Reifen eine enorme Gischt. Die Verhältnisse in England waren grenzwertig, aber ich Belgien war die Formel 1 etwas zu vorsichtig.»



«Klar werden andere Fahrer etwas Anderes sagen, und es ist normal, dass die Leute hier verschiedene Meinungen haben, aber ich für meinen Teil fürchte einfach, dass wir die echten Regenrennen verlieren. Wir haben ohnehin nicht mehr viele davon, und in Belgien haben wir die Möglichkeit verpasst, den Fans ein tolles Spektakel zu zeigen. Und das ist schade, denn die Formel-1-Anhänger sprechen doch heute noch von den grossen Regenrennen.»



«Gewiss, das Fahren bei diesen Bedingungen ist brenzlig. Aber die meisten Unfälle passieren, weil die Fahrer in der Gischt zu wenig aufpassen. Sie könnten ja auch etwas vom Gas gehen und einen grösseren Abstand zum Vordermann lassen.»



Vielleicht erleben wir an diesem Wochenende hier eine Fortsetzung: Die Wetterfrösche quaken, dass am Renntag mit Schauern und Gewittern zu rechnen ist.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20