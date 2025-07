Günther Steiner über Kimi Antonelli: Nur Durchschnitt

​Beim Mercedes-Teenager Kimi Antonelli ist derzeit der Wurm drin: nur eine Punktefahrt in den vergangenen sieben Grands Prix. Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner sagt, was schiefläuft.

Kimi Antonelli isst derzeit hartes Brot: Der 18-jährige Italiener hat in sieben Grands Prix nur einmal punkten können, als Dritter in Kanada. Damit ist seine Rookie-Saison auf den Kopf gestellt, denn in den ersten sechs WM-Läufen von 2025 fuhr der Bologneser fünf Mal in die Punkte; dazu holte er sensationell die Sprint-Pole in Miami.

Auch der Südtiroler Günther Steiner hat sich Gedanken darüber gemacht, was derzeit schiefläuft bei Antonelli. Der 60-jährige Meraner, jahrelang Teamchef von Haas, findet in Podcast Red Flags: «Kimis Saison ist unterm Strich nur durchschnittlich, was seltsam ist, denn auch ich finde, dass er ein besonderer Rennfahrer ist.»

Unterm Strich wittert Steiner, dass Kimi nicht in diese Lage hätte kommen sollen: «Ich glaube, es war ursprünglich gar nicht geplant, dass Antonelli 2025 in der Formel 1 fahren soll. Dieser Plan entstand doch erst, als Lewis bei Mercedes sagte – ciao, ciao, ich gehe zu Ferrari.»

«Das kam überraschend, und aus meiner Sicht hätte Kimi 2025 ein zweites Jahr in der Formel 2 fahren sollen. So kam für ihn vielleicht alles ein wenig früh.»



«Kimi ist 18 Jahre jung, und ich kann nur hoffen, dass er an dieser Situation nicht zerbricht. Er hatte eine Sprint-Pole in Florida, er ist in Kanada aufs Podest gefahren, aber der Rest ist durchschnittlich; vor allem dann, wenn er an seinem starken Teamgefährten gemessen wird.»



«Zuletzt habe ich bei ihm Tränen gesehen, das ist kein gutes Zeichen, denn mir scheint, dass sein Selbstvertrauen zerfällt. Der Druck ist gewaltig, und das ist für einen jungen Piloten nicht einfach, schaut euch nur an, was mit Liam Lawson bei Red Bull Racing passiert ist. Der Neuseeländer ist heute bei den Racing Bulls, und dort zeigt er seine Qualitäten. Bei den Top-Teams ist der Erfolgsdruck schon irre gross.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20