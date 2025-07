Carlos Sainz (Williams): «Die FIA hat uns gewarnt»

Einige GP-Stars waren nach dem Belgien-GP unglücklich über die Zwangspause, die sie wegen des verspäteten Rennstarts einlegen mussten. Carlos Sainz sagt aber: Die Fahrer wurden gewarnt, dass es bei Regen so kommen würde.

Mehr als eine Stunde mussten sich die Fahrer, Teams und Fans am Circuit de Spa-Francorchamps gedulden, bevor sie nach der Einführungsrunde zum GP-Start auf die anspruchsvolle Traditionsstrecke zurückkehren durften.

Max Verstappen und Lewis Hamilton gehörten zur Gruppe der GP-Stars, die sich ein Regenrennen gewünscht hätten – denn ihre Teams hatten angesichts der Wetterprognose das Fahrzeug auf Regen abgestimmt. Gemäss Carlos Sainz hätten sie aber mit einem verspäteten Start rechnen müssen.



Denn am Donnerstag vor dem Rennwochenende gab es Gespräche zwischen den Piloten und den Vertretern des Autosport-Weltverbands FIA darüber, dass die Rennleitung Vorsicht walten lassen werde, sollten die Bedingungen schwierig sein.

Die schlechten Sichtverhältnisse sorgten dafür, dass sich die Fahrer rund 80 Minuten in Geduld üben und anschliessend vier Runden hinter dem Safety-Car absolvieren mussten, bevor sie endlich richtig Gas geben konnten. Die Strecke war bis zu diesem Zeitpunkt dann auch fast wieder trocken.

Sainz war auch nicht erfreut über die lange Pause, und er erklärte in seiner Medienrunde: «Ich war immer der Ansicht, dass die Formel 1 möglichst etwas anderes ausprobieren sollte. Und ich denke, es gibt gewisse Sorten von Asphalt, bei denen es auf den Geraden fast keine Gischt gibt. Die meisten Rennstrecken haben diese aber nicht.»

«Letztlich waren die schlechten Sichtverhältnisse das grösste Problem für uns und ich denke, dass Spa ein besonderer Fall ist, da auf dieser Strecke bereits viel passiert ist. Deshalb hat die FIA da einen sehr konservativen Ansatz gewählt, und sie haben uns das am Donnerstag auch angekündigt. Vielleicht hätte das besser an die Fans kommunizieren müssen», fügte der Williams-Fahrer an.

Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde







WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20