Norris (McLaren) zu Piastri: «Das entscheidet die WM»

​Nach den beiden Siegen auf dem Red Bull Ring und in Silverstone ist Lando Norris in Belgien auf den Boden der Tatsachen zurückgefallen: Oscar Piastri war besser. Lando sagt, was die WM 2025 entscheiden wird.

Das mit dem Schwung in der Formel 1 ist immer so eine Sache: Viele Lando Norris-Fans hofften in den Ardennen auf ein «aller guten Dinge sind drei», doch nach den Siegen bei den WM-Läufen von Österreich und Grossbritannien musste Norris in den Ardennen zwei herbe Niederlagen einstecken – nur Platz 3 im Belgien-Sprint (hinter Max Verstappen und Oscar Piastri), dann von WM-Leader Piastri im Grand Prix besiegt, ohne Wenn und Aber.

Damit beträgt der Rückstand von Norris in der WM-Zwischenwertung 16 Punkte, und Lando weiss: In der Form von Belgien wird er den konstant auf sehr hohem Niveau fahrenden Piastri nicht bügeln.

Wie sieht also der Plan von Norris für die restlichen Rennen aus? Welcher Faktor wird den WM-Zweikampf mit Oscar Piastri entscheiden? Der 25-jährige Engländer sagt im Fahrerlager des Hungarorings: «Aus meiner Sicht die Fehlerquote. Wer weniger Fehler macht, der wird mit grosser Wahrscheinlichkeit Champion.»



«Es wird nicht um den rohen Speed gehen und nicht um Überholmanöver und auch nicht um die bessere Rennstrategie, es wird um Fehler gehen. Ich weiss, was ich kann, und ich sehe, was er kann. Wir sitzen beide im besten Auto des Jahres. Also ist davon auszugehen, dass wir beide auch im zweiten Teil der Saison oft den Sieg untereinander ausmachen.»



Sieht Norris den vergangenen Belgien-GP als Fehler? Hätte er kurz nach dem Start gegen Piastri die Ellenbogen weiter ausfahren müssen? «Nein, ich glaube, Oscar hätte mich so oder so geschnappt, weil er mit viel Schwung aus der Eau Rouge kam und weil ich gleichzeitig weder die La Source noch Eau Rouge besonders gut gefahren bin. Aber ich glaube, er wäre aufgrund des aerodynamischen Vorteils ohnehin an mir vorbei gegangen.»



«Es gab Probleme mit Einstellungen der Batterie, mit der Art und Weise, wie sie Energie abgibt. Das hat nicht geholfen. Später im Rennen habe ich ein paar Fehler gemacht, alles in allem verlor ich vier Sekunden. Aber das heisst nicht, dass ich ohne die gewonnen hätte. An gewissen Tagen muss man akzeptieren, dass der Gegner einfach besser war.»



Wiederholt hat Lando in diesem Jahr moniert, dass er sich im Wagen weniger wohlfühlt als im 2024er McLaren. In Ungarn vertieft Norris: «Viele Leute verstehen es nicht – ja, auch das ist ein McLaren, er ist noch immer Papaya-farben, aber das Fahrgefühl ist eben ein ganz anderes.»



«Ich musste mich diesem veränderten Handling anpassen. Ich habe dabei Fortschritte gemacht, aber es gibt noch immer Bereiche, in welchen ich mich nicht ideal einbringen kann.»



«Ich weiss, wie ich ticke – je wohler ich mich im Wagen fühle, desto schneller fahre ich. Am schwersten tue ich mich auf Strecken, die wir als Frontachsen-limitiert bezeichnen; Pisten also, auf welchen dir die Vorderachse ganz viel Gefühl vermitteln muss, und wenn ich dieses besondere Gefühl vom Wagen nicht bekomme, dann habe ich Mühe.»







Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:25:22,601 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +3,415 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,185

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,731

05. George Russell (GB), Mercedes, +34,863

06. Alex Albon (T), Williams, +39,926

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +40,679

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,033

09. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +56,434

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:12,714 min

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:13,145

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:13,628

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:15,395

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,831

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1:26,063

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1:26,721

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,924

18. Carlos Sainz (E), Williams, +1:32,024

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1:35,250

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1 Runde





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 266 Punkte

02. Norris 250

03. Verstappen 185

04. Russell 157

05. Leclerc 139

06. Hamilton 109

07. Antonelli 63

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Hadjar 22

12. Gasly 20

13. Stroll 20

14. Lawson 16

15. Alonso 16

16. Sainz 16

17. Tsunoda 10

18. Bearman 8

19. Bortoleto 6

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Ferrari 248

03. Mercedes 220

04. Red Bull Racing 192

05. Williams 70

06. Sauber 43

07. Racing Bulls 41

08. Aston Martin 36

09. Haas 35

10. Alpine 20