Fernando Alonso: «Das kümmert mich wenig»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso ist es herzlich egal, wie die Fans sein Können einschätzen. «Wir lieben die Fans, aber wir denken nicht darüber nach, ob sie erkennen, wie gut oder schlecht wir fahren», betont er.

Die grossen Formel-1-Erfolge von Fernando Alonso liegen schon Jahre zurück, der 44-jährige GP-Star gewann zuletzt 2013 bei seinem Heimspiel in Spanien ein Rennen. Sein letzter Titelgewinn liegt noch länger zurück – 2006 krönte er sich zum zweiten Mal in Folge zum Champion. Dennoch setzt er alles daran, um neue Triumphe zu feiern.

Und dabei ist es dem 32-fachen GP-Sieger egal, ob die Fans sein Können richtig einschätzen. Mit Blick auf den späten ersten Podest-Erfolg von Nico Hülkenberg beim diesjährigen Grossbritannien-GP sagt der Asturier: «Mich kümmert es wenig, was die nächste Generation von Fans denkt, und ich glaube, Nico geht es da gleich.»

«Wir versuchen einfach, Rennen zu gewinnen und geben unser Bestes, um zusammen mit dem Team die richtige Leistung zu erbringen», betont der aktuelle WM-Elfte. «Die Fans und die Leute, die vor den TV-Schirmen sitzen, sehen nie das ganze Bild, sie wissen nicht wirklich, was abgeht und wie die Unterschiede zwischen den Leistungen der Autos sind.»

«Sollten Nico und ich nächstes Jahr ein siegfähiges Auto haben, acht Rennen in Folge gewinnen und um die WM kämpfen, dann werden sie denken, dass wir im Winter etwas anderes gegessen oder ein anderes Trainingsprogramm absolviert haben. Sie werden denken, dass wir jetzt gelernt haben, wie man fährt», ist sich Alonso sicher.

«Das entspricht aber nicht der Realität. Wir trainieren jeden Tag, essen jeden Tag, reisen jeden Tag, sitzen jeden Tag im Simulator. Wir versuchen jeden Tag, uns gemeinsam mit unseren Teams zu verbessern», erzählt der GP-Routinier. «Wenn wir dann ein gutes Ergebnis erzielen, versuchen wir es, auch mit unseren Fans auf der ganzen Welt zu teilen – aber das steht für uns nicht an erster Stelle. Das soll auch nicht unhöflich klingen. Wir lieben unsere Fans, aber wir denken nicht darüber nach, ob sie erkennen, wie gut oder schlecht wir fahren – das ist eher was für das Team.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20