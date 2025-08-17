Fernando Alonso: «Das kümmert mich wenig»
Fernando Alonso im Gespräch mit Nico Hülkenberg: Die Erfolge der Routiniers hängen stark von ihren Autos ab
Die grossen Formel-1-Erfolge von Fernando Alonso liegen schon Jahre zurück, der 44-jährige GP-Star gewann zuletzt 2013 bei seinem Heimspiel in Spanien ein Rennen. Sein letzter Titelgewinn liegt noch länger zurück – 2006 krönte er sich zum zweiten Mal in Folge zum Champion. Dennoch setzt er alles daran, um neue Triumphe zu feiern.
Und dabei ist es dem 32-fachen GP-Sieger egal, ob die Fans sein Können richtig einschätzen. Mit Blick auf den späten ersten Podest-Erfolg von Nico Hülkenberg beim diesjährigen Grossbritannien-GP sagt der Asturier: «Mich kümmert es wenig, was die nächste Generation von Fans denkt, und ich glaube, Nico geht es da gleich.»
«Wir versuchen einfach, Rennen zu gewinnen und geben unser Bestes, um zusammen mit dem Team die richtige Leistung zu erbringen», betont der aktuelle WM-Elfte. «Die Fans und die Leute, die vor den TV-Schirmen sitzen, sehen nie das ganze Bild, sie wissen nicht wirklich, was abgeht und wie die Unterschiede zwischen den Leistungen der Autos sind.»
«Sollten Nico und ich nächstes Jahr ein siegfähiges Auto haben, acht Rennen in Folge gewinnen und um die WM kämpfen, dann werden sie denken, dass wir im Winter etwas anderes gegessen oder ein anderes Trainingsprogramm absolviert haben. Sie werden denken, dass wir jetzt gelernt haben, wie man fährt», ist sich Alonso sicher.
«Das entspricht aber nicht der Realität. Wir trainieren jeden Tag, essen jeden Tag, reisen jeden Tag, sitzen jeden Tag im Simulator. Wir versuchen jeden Tag, uns gemeinsam mit unseren Teams zu verbessern», erzählt der GP-Routinier. «Wenn wir dann ein gutes Ergebnis erzielen, versuchen wir es, auch mit unseren Fans auf der ganzen Welt zu teilen – aber das steht für uns nicht an erster Stelle. Das soll auch nicht unhöflich klingen. Wir lieben unsere Fans, aber wir denken nicht darüber nach, ob sie erkennen, wie gut oder schlecht wir fahren – das ist eher was für das Team.»
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20