Zak Brown zu Norris: «Trägt sein Herz auf der Zunge»

Die grosse Frage, welcher der beiden McLaren-Piloten im WM-Kampf die Nase vorn haben wird, beschäftigt viele Experten. Dabei wird auch viel Kritik geäussert – meist an Lando Norris. CEO Zak Brown reagiert darauf.

McLaren-Star Lando Norris hat seit dem Start der Europa-Saison doppelt so viele Rennen gewonnen wie sein Teamkollege Oscar Piastri. In der WM-Tabelle belegt er zwar den zweiten Platz hinter dem Australier. Allerdings fällt der Rückstand mit neun Punkten überschaubar aus.

Der Brite präsentierte sich auch im jüngsten Kräftemessen auf dem Hungaroring in Top-Form. Er sicherte sich den Sieg vor seinem Stallgefährten, und das, obwohl er als Dritter hinter dem WM-Leader ins Rennen stieg. Piastri, der aus der ersten Reihe losfuhr, bog zwei Mal an die Box ab, während Norris mit nur einem Reifenwechsel auskam.

Allen guten Leistungen zum Trotz: Norris wird von vielen GP-Experten als der Schwächere im teaminternen WM-Fight angesehen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich der 25-Jährige immer wieder auch öffentlich in Selbstkritik übt und über die mentalen Herausforderungen spricht, die er als Spitzenathlet zu meistern hat.

McLaren-CEO Zak Brown betont jedoch: «Lando ist offen, er trägt sein Herz auf der Zunge, kann man sagen. Ich denke, jeder ist da anders, aber ich glaube, er ist in einer sehr guten Position. Ich habe ihn nie in einer besseren Verfassung gesehen.»

Norris’ Umgang mit den eigenen Leistungen habe sich verbessert, ist sich der amerikanische Teammanager sicher: «Ich denke, dass Lando vor einem Jahr noch selbstkritischer gewesen wäre, hätte er ein Qualifying wie in Ungarn erlebt. Er macht einen super Job.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20