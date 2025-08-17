Max Verstappen: Sieg beim Heimspiel möglich?
Max Verstappen
Drei Siege und einen zweiten Platz konnte Max Verstappen auf dem Rundkurs von Zandvoort schon erringen. Der Niederländer hat entsprechend gute Erinnerungen, die er mit seinem GP-Heimspiel verknüpft. Im vergangenen Jahr sagte er über die 4,259 km lange Strecke: «Es ist ein grossartiger Rundkurs mit kurzen Geraden und einer engen Piste.»
Und der 65-fache GP-Sieger schwärmte: «Die Atmosphäre in Zandvoort ist immer fantastisch. Die Fans sind unglaublich, für mich ist das ein ganz spezielles Rennen.» Die Verstappen-Anhänger werden auch in diesem Jahr mit hohen Erwartungen anreisen. Diese dämpft ein Landsmann des Red Bull Racing-Stars aber.
Der ehemalige Tourenwagen-Pilot und Dakar-Teilnehmer Tom Coronel erklärte bei «RaceXpress»: «Man muss realistisch bleiben, ich denke, der dritte Platz ist das bestmögliche Ergebnis, das er erzielen kann. Und wenn er das schafft, dann wird am Sonntag auch gut gefeiert.»
Verstappen müsse nicht an den Sieg denken, legte der 53-Jährige nach. Sein Tipp: «Ich denke da immer auch an den Heimvorteil, der dich zusätzlich antreibt. Deshalb sage ich, er wird im Qualifying auf den fünften Platz kommen und im Rennen Dritter werden.»
Einen Sieg in diesem Jahr traut Coronel Verstappen aber durchaus zu – auch wenn der vierfache Champion diesbezüglich schon Zweifel geäussert hatte.«Wir haben das schon mehrmals erlebt, dass wir gesagt haben, es wird nicht passieren, und dann schafft er es, eine Max-Runde aus dem Hut zu zaubern. Im Rennen verteidigt er dann die Führung, weil der Rest keine freie Fahrt hat und in der verwirbelten Luft unterwegs ist. Ich denke, dass er deshalb eine Chance hat – aber nicht, weil er zusammen mit seinem Auto der Schnellste ist.»
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20