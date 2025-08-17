Max Verstappen: Sieg beim Heimspiel möglich?

Formel-1-Champion Max Verstappen verabschiedete sich nach einem schwierigen Rennwochenende in Ungarn in die Sommerpause. Als nächstes Rennen steht das Heimspiel des Red Bull Racing-Stars an. Kann er da gewinnen?

Drei Siege und einen zweiten Platz konnte Max Verstappen auf dem Rundkurs von Zandvoort schon erringen. Der Niederländer hat entsprechend gute Erinnerungen, die er mit seinem GP-Heimspiel verknüpft. Im vergangenen Jahr sagte er über die 4,259 km lange Strecke: «Es ist ein grossartiger Rundkurs mit kurzen Geraden und einer engen Piste.»

Und der 65-fache GP-Sieger schwärmte: «Die Atmosphäre in Zandvoort ist immer fantastisch. Die Fans sind unglaublich, für mich ist das ein ganz spezielles Rennen.» Die Verstappen-Anhänger werden auch in diesem Jahr mit hohen Erwartungen anreisen. Diese dämpft ein Landsmann des Red Bull Racing-Stars aber.

Der ehemalige Tourenwagen-Pilot und Dakar-Teilnehmer Tom Coronel erklärte bei «RaceXpress»: «Man muss realistisch bleiben, ich denke, der dritte Platz ist das bestmögliche Ergebnis, das er erzielen kann. Und wenn er das schafft, dann wird am Sonntag auch gut gefeiert.»

Verstappen müsse nicht an den Sieg denken, legte der 53-Jährige nach. Sein Tipp: «Ich denke da immer auch an den Heimvorteil, der dich zusätzlich antreibt. Deshalb sage ich, er wird im Qualifying auf den fünften Platz kommen und im Rennen Dritter werden.»

Einen Sieg in diesem Jahr traut Coronel Verstappen aber durchaus zu – auch wenn der vierfache Champion diesbezüglich schon Zweifel geäussert hatte.«Wir haben das schon mehrmals erlebt, dass wir gesagt haben, es wird nicht passieren, und dann schafft er es, eine Max-Runde aus dem Hut zu zaubern. Im Rennen verteidigt er dann die Führung, weil der Rest keine freie Fahrt hat und in der verwirbelten Luft unterwegs ist. Ich denke, dass er deshalb eine Chance hat – aber nicht, weil er zusammen mit seinem Auto der Schnellste ist.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt





WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20