Ferrari: Hamilton schlechter als Vettel und Alonso?

​Nach den ersten 14 WM-Läufen 2025 steht Lewis Hamilton (Ferrari) ohne Podestplatz in einem GP da. Wie schneidet der Superstar gegen seine Ferrari-Vorgänger ab, gegen Sainz, Leclerc, Vettel, Alonso und Räikkönen?

Lewis Hamilton muss viel Kritik einstecken: Der Brite hat es in den ersten vierzehn WM-Läufen 2025 nicht geschafft, einen GP-Podestplatz einzufahren, und er zieht gegen seinen Stallgefährten Charles Leclerc regelmässig den Kürzeren.

Aber ist die Zwischenbilanz des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers wirklich so schlecht wie viele Leute glauben? Wir wollten mal wissen, wie seine Vorgänger bei Ferrari bei ihrer ersten Saison in Rot abgeschnitten haben, genauer: in ihren ersten 14 Läufen für den legendären italienischen Rennstall.

Wir haben dazu die durchschnittliche Startposition der Piloten ausgerechnet im Premieren-Jahr mit Ferrari und ihren Durchschnitt in jenen Rennen, in welchen sie gewertet worden sind. Dabei kamen erstaunliche Zahlen heraus.

Wir dürfen dabei nicht ausser Acht lassen: Natürlich war Ferrari nicht in allen Jahren gleich konkurrenzfähig.







Durchschnittliche Position in ersten 14 WM-Läufen

Lewis Hamilton 2025

Qualifying: 6,5

Rennen: 6,1



Carlos Sainz 2021

Qualifying: 8,1

Rennen: 6,7



Charles Leclerc 2019

Qualifying: 4,5

Rennen: 3,1



Sebastian Vettel 2015

Qualifying: 4,5

Rennen: 3,5



Fernando Alonso 2010

Qualifying: 6,7

Rennen: 5,1



Kimi Räikkönen 2007

Qualifying: 3,7

Rennen: 3,1







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20