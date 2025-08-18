Ferrari: Hamilton schlechter als Vettel und Alonso?
Ferrari 2025: Charles Leclerc hat gegen Lewis Hamilton die Nase vorn
Lewis Hamilton muss viel Kritik einstecken: Der Brite hat es in den ersten vierzehn WM-Läufen 2025 nicht geschafft, einen GP-Podestplatz einzufahren, und er zieht gegen seinen Stallgefährten Charles Leclerc regelmässig den Kürzeren.
Aber ist die Zwischenbilanz des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers wirklich so schlecht wie viele Leute glauben? Wir wollten mal wissen, wie seine Vorgänger bei Ferrari bei ihrer ersten Saison in Rot abgeschnitten haben, genauer: in ihren ersten 14 Läufen für den legendären italienischen Rennstall.
Wir haben dazu die durchschnittliche Startposition der Piloten ausgerechnet im Premieren-Jahr mit Ferrari und ihren Durchschnitt in jenen Rennen, in welchen sie gewertet worden sind. Dabei kamen erstaunliche Zahlen heraus.
Wir dürfen dabei nicht ausser Acht lassen: Natürlich war Ferrari nicht in allen Jahren gleich konkurrenzfähig.
Durchschnittliche Position in ersten 14 WM-Läufen
Lewis Hamilton 2025
Qualifying: 6,5
Rennen: 6,1
Carlos Sainz 2021
Qualifying: 8,1
Rennen: 6,7
Charles Leclerc 2019
Qualifying: 4,5
Rennen: 3,1
Sebastian Vettel 2015
Qualifying: 4,5
Rennen: 3,5
Fernando Alonso 2010
Qualifying: 6,7
Rennen: 5,1
Kimi Räikkönen 2007
Qualifying: 3,7
Rennen: 3,1
Ungarn-GP, Hungaroring
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt
WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20