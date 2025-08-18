Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez akzeptiert Niederlagen

Ferrari: Hamilton schlechter als Vettel und Alonso?

Von Mathias Brunner
Ferrari 2025: Charles Leclerc hat gegen Lewis Hamilton die Nase vorn
© SamBloxhamLAT/Getty Images

Ferrari 2025: Charles Leclerc hat gegen Lewis Hamilton die Nase vorn

​Nach den ersten 14 WM-Läufen 2025 steht Lewis Hamilton (Ferrari) ohne Podestplatz in einem GP da. Wie schneidet der Superstar gegen seine Ferrari-Vorgänger ab, gegen Sainz, Leclerc, Vettel, Alonso und Räikkönen?
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Lewis Hamilton muss viel Kritik einstecken: Der Brite hat es in den ersten vierzehn WM-Läufen 2025 nicht geschafft, einen GP-Podestplatz einzufahren, und er zieht gegen seinen Stallgefährten Charles Leclerc regelmässig den Kürzeren.

Aber ist die Zwischenbilanz des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers wirklich so schlecht wie viele Leute glauben? Wir wollten mal wissen, wie seine Vorgänger bei Ferrari bei ihrer ersten Saison in Rot abgeschnitten haben, genauer: in ihren ersten 14 Läufen für den legendären italienischen Rennstall.

Wir haben dazu die durchschnittliche Startposition der Piloten ausgerechnet im Premieren-Jahr mit Ferrari und ihren Durchschnitt in jenen Rennen, in welchen sie gewertet worden sind. Dabei kamen erstaunliche Zahlen heraus.

Wir dürfen dabei nicht ausser Acht lassen: Natürlich war Ferrari nicht in allen Jahren gleich konkurrenzfähig.


Durchschnittliche Position in ersten 14 WM-Läufen

Lewis Hamilton 2025
Qualifying: 6,5
Rennen: 6,1

Carlos Sainz 2021
Qualifying: 8,1
Rennen: 6,7

Charles Leclerc 2019
Qualifying: 4,5
Rennen: 3,1

Sebastian Vettel 2015
Qualifying: 4,5
Rennen: 3,5

Fernando Alonso 2010
Qualifying: 6,7
Rennen: 5,1

Kimi Räikkönen 2007
Qualifying: 3,7
Rennen: 3,1


Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec
03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560
05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040
06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451
09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645
10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1
13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
14. Carlos Sainz (E), Williams, +1
15. Alex Albon (T), Williams, +1
16. Esteban Ocon (F), Haas, +1
17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
Out
Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt


WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer
01. Piastri 284 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 187
04. Russell 172
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 54
09. Hülkenberg 37
10. Ocon 27
11. Alonso 26
12. Stroll 26
13. Hadjar 22
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Sainz 16
17. Bortoleto 14
18. Tsunoda 10
19. Bearman 8
20. Colapinto 0
21. Doohan 0

Konstrukteurspokal
01. McLaren 559 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 236
04. Red Bull Racing 194
05. Williams 70
06. Aston Martin 52
07. Sauber 51
08. Racing Bulls 45
09. Haas 35
10. Alpine 20

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari und Lewis Hamilton: Schweigen ist Gold

Von Mathias Brunner
​Ferrari, das ist die erfolgreichste Seifenoper der Formel 1, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und keiner kann Drama besser als Lewis Hamilton. Mit absehbaren Konsequenzen.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 18.08., 07:40, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Mo. 18.08., 08:30, Eurosport
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mo. 18.08., 09:00, Eurosport
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mo. 18.08., 09:05, Motorvision TV
    Bike World
  • Mo. 18.08., 09:30, Eurosport
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mo. 18.08., 11:00, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • Mo. 18.08., 12:15, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Mo. 18.08., 12:40, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mo. 18.08., 13:10, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mo. 18.08., 13:40, Motorvision TV
    FastZone 2024
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C1808054512 | 4