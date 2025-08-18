George Russell, Mercedes: Kecker Schumacher-Vergleich

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff holte den Engländer George Russell ins Team, weil er den Briten für einen potenziellen Weltmeister hält. Russell selber wagt einen kecken Vergleich mit Michael Schumacher.

George Russell fährt 2025 seine beste Formel-1-Saison für Mercedes, ein neuer Vertrag bei der Marke mit dem Stern ist nur noch eine Frage der Zeit.

Die Zwischenbilanz: Russell kam nur einmal in 14 Grands Prix der Saison 2025 nicht unter die ersten Zehn (Elfter in Monaco), und wie bei P10 in Silverstone mussten die Mercedes-Strategen das mässige Ergebnis auf ihre Kappe nehmen.

Auf Russell ist in dieser Saison Verlass:

Australien: 3.

China: 3.

Japan: 5.

Bahrain: 2.

Saudi-Arabien: 5.

Miami: 3.

Imola: 7.

Monaco: 11.

Spanien: 4.

Kanada: 1.

Österreich: 5.

Grossbritannien: 10.

Belgien: 5.

Ungarn: 3.

Damit liegt Russell auf dem vierten WM-Schlussrang, weiter vorne war er in der Formel-1-Weltmeisterschaft nie (2022 wurde er ebenfalls Vierter).



Der Engländer ist inzwischen 27 Jahre und 142 Grands Prix alt, und er sieht seine Position in der Königsklasse gegenüber motorsport.com so: «Klar hätte ich mir gewünscht, dass es ein Jahr gibt, in welchem ich ein Wörtchen mitreden kann um den Titel. Aber es hat sich halt nicht ergeben.»



«Aber ich stehe ja nicht alleine da. Charles Leclerc ist gleich alt wie ich und ist in der selben Position. Lando Norris erging es zur Saison 2024 ähnlich. Ich meine, wer hätte vor zwei Jahren schon geahnt, dass er mit McLaren nun Weltmeister werden kann? Es liegt in der Natur dieses Sports, dass du eben auch das richtige Auto brauchst, um Champion zu werden.»



Russell wagt einen Vergleich mit dem siebenfachen Weltmeister Michael Schumacher: «Schaut euch an, wie es Schumacher bei Ferrari erging. Er musste bis zur fünften Saison warten, bis es endlich klappte mit dem WM-Titel in Rot. Ich bin 27, da habe ich ja noch ein wenig Zeit.»



Wir dürfen anmerken: Michael Schumacher kam Ende 1995 als zweifacher Weltmeister (mit Benetton) zu Ferrari.







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20



