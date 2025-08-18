Tom Kristensen: «Lewis Hamilton? Schwierig zu sehen»

​Der ehemalige F1-Testfahrer und neunfache Le Mans-Sieger Tom Kristensen (58) schätzt die Situation von Ferrari-Superstar Lewis Hamilton ein: «Die Situation geht ihm arg unter die Haut.»

Tom Kristensen ist «Monsieur Le Mans». Die Statistik des 58-jährigen Dänen beim Langstreckenklassiker in der Sarthe ist einzigartig: Jedes Mal, wenn er ins Ziel kam, stand er auf dem Podest. Und dies über den Zeitraum von 18 Jahren. Neben seinen neuen Siegen stand er weitere fünf Male auf dem Siegerpodest.

Seine dreissig Jahre lange Karriere führte Kristensen aus bescheidenen Verhältnissen in Dänemark nach Deutschland, ins ferne Japan und in verschiedene Cockpits von Formel-1-Autos, ohne aber je einen Stammplatz zu erhalten.

Dann begann ein Höhenflug im Sportwagen, gekrönt von magischen Auftritten in Le Mans, mit Porsche, mit Audi, mit Bentley. So ganz nebenbei führt er auch die Siegerstatistik von Sebring an, in Florida hat er sechs Mal gewonnen.

Kristensen hat die Hand am Formel-1-Puls behalten, als Rennkommissar des Autosport-Weltverbands FIA. Im Podcast F1 Nation äussert er sich in Sorge über den Zustand von Lewis Hamilton.



Zur Erinnerung: Am GP-Wochenende von Ungarn, vor der Formel-1-Sommerpause bezeichnete sich der Rekord-Champion als nutzlos, er ging sogar so weit zu sagen: «Ferrari müsste den Fahrer auswechseln.»



Tom Kristensen stellt fest. «Alle wollen, dass Lewis Hamilton wieder auf die Siegerstrasse zurückkehrt, aber er hat zu kämpfen und ist sehr hart zu sich selber.»



«Sein Heimrennen in Silverstone war nicht nach Plan verlaufen. Dann fährt er zu einem Rennen, bei dem er acht Siege errungen hat, in Ungarn, und so viel geht schief. Das muss wirklich schwer sein für ihn.»



Kristensen erkannte: «Als Lewis nach dem Rennen zum Wiegen antrat, behielt er seinen Helm auf. Er nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Und das alles ist für uns schwierig mitanzusehen.»



«Ich habe den grössten Respekt vor Menschen, die so offen mit einer verzwickten Situation umgehen; und erst recht vor einem siebenfachen Weltmeister, der das in dieser Weise tut.»



«Ich möchte, dass Lewis Hamilton gut abschneidet, und ich hoffe wirklich, dass er zu seiner Form zurückfindet. Doch die Leute im Fahrerlager machen sich Sorgen um ihn.»



«Auf der anderen Seite fahren Racer nicht mit Kraftstoff, sondern mit Selbstvertrauen. Alles muss stimmen. Ich glaube, die gegenwärtige Situation geht ihm leider arg unter die Haut.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20





