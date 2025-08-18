Carlos Sainz: Was Laurent Mekies besonders gut macht

​Der vierfache GP-Sieger Carlos Sainz über Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «Es ist nicht nur seine gewaltige Erfahrung, die für ihn spricht. Laurent hat eine ganz besondere Gabe.»

Knall in der Formel 1 am 9. Juli 2025: Red Bull bestätigte, dass Christian Horner nicht länger Teamchef des Rennstalls aus Milton Keynes sei, sein Nachfolger wurde Racing Bulls-Steuermann Laurent Mekies aus Frankreich.

2015 verpasste der Spanier Carlos Sainz den Franzosen ganz knapp: Bevor der Madrilene mit Toro Rosso seine GP-Karriere begann, war Mekies vom Team aus Faenza weitergezogen Richtung FIA. Bei Ferrari dann klappte es: Im September 2018 dockte Laurenz bei den Italienern als Sportchef an, 2021 stiess Sainz zur berühmtesten Scuderia der Welt und errang dort vier GP-Siege.

Sainz sagt über Mekies: «Laurent ist ein Profi durch und durch. Während meiner Zeit bei Ferrari, habe ich seinen Fleiss zu schätzen gelernt. Aber noch mehr Eindruck hat mir gemacht, wie er mit den Piloten umgeht. Er hatte ein besonderes Gespür für die Fahrer und eine besondere Art der Kommunikation; er versteht, was die Piloten brauchen.»

«In seiner Zeit bei der FIA, dann bei Ferrari und letztlich bei den Racing Bulls hat er reichlich Erfahrung sammeln können, um nun ein Top-Team zu führen. Ich finde, er passt perfekt zu Red Bull Racing. Er hat diesen Aufstieg verdient und wird dort einen feinen Job machen, davon bin ich überzeugt.»







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20



