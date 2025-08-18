Carlos Sainz: Was Laurent Mekies besonders gut macht
Knall in der Formel 1 am 9. Juli 2025: Red Bull bestätigte, dass Christian Horner nicht länger Teamchef des Rennstalls aus Milton Keynes sei, sein Nachfolger wurde Racing Bulls-Steuermann Laurent Mekies aus Frankreich.
2015 verpasste der Spanier Carlos Sainz den Franzosen ganz knapp: Bevor der Madrilene mit Toro Rosso seine GP-Karriere begann, war Mekies vom Team aus Faenza weitergezogen Richtung FIA. Bei Ferrari dann klappte es: Im September 2018 dockte Laurenz bei den Italienern als Sportchef an, 2021 stiess Sainz zur berühmtesten Scuderia der Welt und errang dort vier GP-Siege.
Sainz sagt über Mekies: «Laurent ist ein Profi durch und durch. Während meiner Zeit bei Ferrari, habe ich seinen Fleiss zu schätzen gelernt. Aber noch mehr Eindruck hat mir gemacht, wie er mit den Piloten umgeht. Er hatte ein besonderes Gespür für die Fahrer und eine besondere Art der Kommunikation; er versteht, was die Piloten brauchen.»
«In seiner Zeit bei der FIA, dann bei Ferrari und letztlich bei den Racing Bulls hat er reichlich Erfahrung sammeln können, um nun ein Top-Team zu führen. Ich finde, er passt perfekt zu Red Bull Racing. Er hat diesen Aufstieg verdient und wird dort einen feinen Job machen, davon bin ich überzeugt.»
