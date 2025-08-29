Niederlande-GP kompakt: Endlich Action in Zandvoort

​Alles ist angerichtet für ein erstklassiges Formel-1-Sportfest in Zandvoort. Dabei kann wie so oft hier in den Dünen an der Nordsee das lauenhafte Wetter den Piloten einen Strich durch die Rechnung machen.

Für die meisten Fans an der Traditions-Rennstrecke Zandvoort gilt: Mit der Farbe Orange sind sie mehrheitsfähig, und sie werden früher oder später Regenschutz brauchen – fürs ganze Wochenende sind Schauer angesagt, das Wetter kann hier an der Nordseeküste oft innerhalb von Minuten umschlagen.

Heute Freitag, 29. August, dürfen sich die Fans auf zwei freie Trainings der Formel 1 freuen, und klar sind die meisten Einheimischen gespannt darauf, ob ihr Max Verstappen gegen die übermächtigen McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris ein Gegenmittel findet.

Wie sich die Action entwickelt, darüber halten wir Sie an diesem Wochenende mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, ab ca. 14.30 am Samstag vom Abschlusstraining, ab ca. 14.30 Uhr am Sonntag vom Rennen.

Natürlich haben wir auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, RTL, ORF, ServusTV und SRF für Sie zusammengefasst.





Grosser Preis der Niederlande im TV

Freitag, 29. August

09.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

10.00 Sky Sport F1 – Best Overtakes 2024

12.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

12.20 ORF 1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

12.30 Erstes Freies Training

14.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.35 ORF 1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

15.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

16.00 Zweites Freies Training

18.20 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

18.40 Sky Sport F1 – Inside Story: Lando reigns in stormy Melbourne

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – Grand Prix der Niederlande 2024



Samstag, 30. August

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

10.00 Sky Sport F1 – Best Onboards: Ayrton Senna

11.05 Sky Sport F1 – Best Overtakes 2024

11.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.20 ORF 1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

11.30 Drittes Freies Training

13.00 Sky Sport F1 – Inside: Kimi Antonelli

14.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.30 ORF 1 – Formel-1-News

14.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

14.45 RTL – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

14.55 ORF 1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.00 Abschlusstraining

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

17.50 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

18.10 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

18.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 31. August

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

11.25 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg und Norris in Silverstone 2025

12.40 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles 2024

13.00 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

13.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

13.00 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Vorberichte zum Rennen

14.00 RTL – Beginn Übertragung Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Übertragung Rennen

14.35 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Grand Prix der Niederlande

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

16.50 ORF 1 – Analyse Rennen

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

18.10 ServusTV – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt







Zeitplan Grosser Preis der Niederlande

Freitag, 29. August

08.40–08.55: Pisteninspektion

10.10–10.50: Erstes Training F1 Academy

11.00–11.30: Paddock Club Track Tour

11.00–12.00: Paddock Club Pit Lane Walk

11.00–12.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

11.30–12.00: Showteam Promoter

12.05–12.20: Pisteninspektion

12.30–12.30: Erstes Training Formel 1

14.00–14.45: Training Porsche Supercup

14.30–15.30: Teams Pressekonferenz

14.55–15.25: Paddock Club Track Tour

14.55–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.25–15.40: Showteam

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Zweites Training Formel 1

17.30–18.10: Zweites Training F1 Academy

18.20–19.20: Paddock Club Track Tour

18.20–19.20: Paddock Club Pit Lane Walk

19.20–20.20: F1 Experiences Pitlane Walk



Samstag, 30. August

09.50–10.05: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.25–10.55: Qualifying F1 Academy

10.55–11.10: Showteam

11.10–11.20: Pisteninspektion

11.30–12.30: Drittes Training Formel 1

13.00–13.30: Qualifying Porsche Supercup

13.40–14.10: Paddock Club Track Tour

13.40–14.35: Paddock Club Pit Lane Walk

14.10–14.40: Showteam

14.40–14.50: Pisteninspektion

15.00–16.00: Qualifying Formel 1

16.00–17.00: Pressekonferenz Qualifying

16.20–16.35: Showteam

17.05–17.40: Erstes Rennen F1 Academy (17 Runden oder 30 min)

17.50–18.50: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–18.50: Paddock Club Track Tour

18.50–20.20: F1 Experiences Pitlane Walk



Sonntag, 31. August

09.45–10.00: Pisteninspektion und Safety Car-Test

10.40–11.15: Zweites Rennen F1 Academy (17 Runden oder 30 min)

11.55–12.30: Rennen Porsche Supercup (17 Runden oder 30 min)

12.40–13.40: Paddock Club Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.55–14.10: Pisteninspektion und medizinische Inspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grosser Preis der Niederlande (72 Runden oder 120 min)







Ungarn-GP, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35:21,231 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,698 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +21,916

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +42,560

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,040

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:06,169 min

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:08,174

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:09,451

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1:12,645

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Esteban Ocon (F), Haas, +1

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

Out

Out

Oliver Bearman (GB), Haas, Unterboden beschädigt







WM-Stand (nach 14 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 284 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 187

04. Russell 172

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 54

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 27

11. Alonso 26

12. Stroll 26

13. Hadjar 22

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Sainz 16

17. Bortoleto 14

18. Tsunoda 10

19. Bearman 8

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 559 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 236

04. Red Bull Racing 194

05. Williams 70

06. Aston Martin 52

07. Sauber 51

08. Racing Bulls 45

09. Haas 35

10. Alpine 20




