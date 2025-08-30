Lando Norris (McLaren/2.): «Nicht das Ende der Welt»

​Zweiter Startplatz zum Niederlande-GP für Lando Norris in der Quali von Zandvoort. Der McLaren-Fahrer muss sich lediglich seinem Teamgefährten Oscar Piastri beugen: «Das ist nicht das Ende der Welt.»

Lausige 12 Tausendstelsekunden fehlen Lando Norris zu seiner 14. Formel-1-Pole: Die krallt sich in den Dünen von Zandvoort an der Nordsee ausgerechnet sein WM-Rivale Oscar Piastri.

Die Stimmung von Norris nach der Niederlage gegen Piastri: nicht eben begeistert, aber auch nicht zu Tode betrübt. Das Blöde nur – im entscheidenden Moment war der Australier der schnellere Mann, nachdem Norris zuvor den Ton angegeben hatte.

Der 25-jährige Engländer Norris sagt nach dem spannenden Qualifying auf die Frage, ob er frustriert sei: «Ja und nein. Das war schon das ganze Wochenende lang eine knappe Kiste zwischen mir und Oscar. Das hätte leicht auch zu meinen Gunsten ausgehen können.»

«Klar bin ich leise enttäuscht, dass ich nicht auf Pole stehe. Ich habe anständige Runden gefahren und muss mich für nichts schämen. Aber Oscar war nun mal einen Hauch schneller. Das ist nicht das Ende der Welt.»



«Beim letzten Versuch waren die meisten Piloten langamer, weil die Windrichtung erneut geändert hatte, so wie das schon das ganze Wochenende über der Fall ist. Da musst du auch ein wenig Glück haben im richtigen Moment mit dem unberechenbaren Wind.»



«Ich gräme mich nicht. Ich bin fürs Rennen in einer guten Ausgangslage. Ich bin zuletzt starke Grands Prix gefahren, ich habe hier vor einem Jahr gewonnen, ich bin sicher, das wird spassig morgen.»



«Ich weiss nicht, ob ich arg viel schneller hätte fahren können. Wir sind stark hier. Ein paar Tausendstel hier, ein paar Tausendstel da, und ich würde nun auf Pole stehen. Aber ich will nicht jammern. Wenn es zwischen zwei Piloten so knapp zu und her geht, dann braucht es nicht viel, um die Nase vorn zu haben oder eben den Kürzeren zu ziehen.»



McLaren in der ersten Startreihe, da hätte sich Firmengründer Bruce McLaren gefreut, der an diesem 30. August 2025 88 Jahre alt geworden wäre.







Qualifying, Niederlande

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637

15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit