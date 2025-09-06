Charles Leclerc (Ferrari/2.): Wieso er an Pole glaubt

​Was kann Ferrari beim Heimrennen im königlichen Park von Monza wirklich? Der Monegasse Charles Leclerc macht den Tifosi Hoffnung auf die Pole-Position, dank P2 hinter McLaren-Ass Lando Norris.

Charles Leclerc jagt in Monza die 28. Pole-Position seiner Formel-1-Karriere, es wäre seine dritte auf der Traditionsrennstrecke, nach 2019 und 2022. 2019 und 2024 hat der 27-Jährige das Heimrennen von Ferrari gewonnen.

Klar machen sich die treuen Tifosi nach P2 von Leclerc im ersten und zweiten Monza-Training Hoffnungen, dass Leclerc den roten Rennwagen in die erste Reihe stellen wird. Und es wäre der einzige Ferrari, denn selbst wenn Hamilton in der Monza-Quali Bestzeit erzielt – er muss um fünf Ränge zurück (zu wenig verlangsamt unter gelber Flagge in Zandvoort).

Wie schätzt der achtfache GP-Sieger Leclerc seine Chancen in Monza ein? Der WM-Zweite von 2022 sagt: «Unser Auto war am Freitag weder in den Runden mit wenig Benzin an Bord noch im Dauerlauf das konstanteste, aber es war schnell. Das ist besser als umgekehrt.»

«Wir müssen auf eine schnelle Runde besser werden, wir müssen die Abstimmung so verfeinern, dass das Handling gleichmässiger wird. Ich schätze, das wird im Qualifying unter den besten Autos ganz knapp zu und her gehen, wie schon letztes Jahr auf dieser Strecke. Bisher lief es recht gut, und ich glaube fest daran, dass wir im Abschlusstraining vorne mitfahren können.»



Die Abstände in der Quali von 2024 waren atemberaubend.



1. Norris (McLaren) 1:19,327

2. Piastri (McLaren) 1:19,436

3. Russell (Mercedes) 1:19,440

4. Leclerc (Ferrari) 1:19,461

5. Sainz (Ferrari) 1:19,467

6. Hamilton (Mercedes) 1:19,513



Erst zu Max Verstappen auf P6 dann eine Lücke von mehr als einer halben Sekunde (1:20,022).



Ferrari-Teamchef Fred Vasseur macht den Tifosi Mut: «Keiner, ich eingeschlossen, hatte erwartet, dass wir in Budapest die Pole holen würden. Vier Teams können um die Pole kämpfen. McLaren hat einen leichten Vorteil. Aber es gibt Tage geben, an welchen sie angreifbar sind, und da müssen wir bereit sein.»







2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564









1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153



