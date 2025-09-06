Daniel Ricciardo: Vom GP-Piloten zum Ford-Botschafter

​Der Australier Daniel Ricciardo (36) hat am Monza-Wochenende bestätigt: «Meine Zeit als Autorennfahrer ist abgelaufen.» Der achtfache GP-Sieger ist neu Markenbotschafter von Ford.

Daniel Ricciardo ist nicht länger Rennfahrer: Der 36-jährige Australier hat am Wochenende des Italien-GP von Monza bestätigt, dass er seine Karriere hinter dem Rennlenkrad beendet hat.

«Auch wenn meine Rennfahrerkarriere vorbei ist, wird meine Liebe zu allem, was Räder hat, immer ungebrochen bleiben, und deshalb bin ich stolz darauf, mit Ford zusammenzuarbeiten und ein globaler Ford Racing-Botschafter zu werden.»

«Ich werde eng mit dem Ford Racing-Team zusammenarbeiten und mich insbesondere auf die grossartige Marke Raptor und den Lifestyle konzentrieren, zu dem Raptor für viele Ford-Kunden geworden ist.»

«Warum jetzt und warum ich? Als ich beschloss, mich vom Sport zurückzuziehen, habe ich lange und gründlich darüber nachgedacht, wie ich am ehesten mit der Welt des Motorsports verbunden bleiben kann. Für mich ging es beim Rennsport immer darum, Spass zu haben. Es hat mich glücklich gemacht und Erinnerungen geschaffen, die ein Leben lang halten werden.»



«Ich habe an meine wichtigsten Erinnerungen an Ford zurückgedacht. Zuerst, als ich 2017 einen Raptor kaufte, bevor ich überhaupt ein Haus in den USA besass. Prioritäten, nicht wahr? Kurz nachdem Ford die Partnerschaft mit Red Bull Racing bekannt gegeben hatte, kam ich nach Dearborn und traf Führungskräfte wie Ford-Chef Jim Farley. Wir hatten jede Menge Spass und lachten viel. Dabei erhielt ich die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu sehen, was in ihrer Design-Abteilung passiert. Verdammt beeindruckend.»



«Später im Sommer besuchte ich dann das Team in Köln und hatte die Möglichkeit, Mitarbeiter zu treffen, einen Live-Crashtest zu verfolgen und Fragen in einer Bürgerversammlung zu beantworten.»

«Bei all diesen Gelegenheiten war die Leidenschaft von Ford und seinen Mitarbeitern für den Motorsport deutlich spürbar. Aber was mich am meisten begeistert, ist, wie sie alle immer wieder Wege finden, Spass zu haben und gleichzeitig innovativ zu sein. Ford hat ein echtes Geschäft rund um den Motorsport aufgebaut und nutzt es, um neue Technologien in die Strassenfahrzeuge zu bringen. Und nichts bringt das besser zum Leben als der beliebte Raptor.»



«Wenn ich meine Vorliebe für amerikanische Produkte und meine tiefe Liebe zu Trucks ausser Acht lasse, entwickelt sich der Raptor zu einem globalen Kraftpaket. Ich bin einer von Tausenden zufriedenen Kunden. Zu meinen schönsten Erinnerungen gehören Roadtrips am Steuer meines Raptors, und ich kann es kaum erwarten, meinen bestehenden Raptor-Besitz zu erweitern und Kunden kennenzulernen, die ihre Fahrzeuge ebenso leidenschaftlich lieben.»



«Ich freue mich riesig auf all die fantastischen Fahrten, die mit Ford vor uns liegen, und auf all die unglaublichen Projekte, die Ford Racing in der Pipeline hat. Von der Formel 1 über Dakar und von Le Mans bis Bathurst – nur wenige Unternehmen sind so lange dabei wie Sie. Und nach allem, was ich bisher gesehen habe, liegt eine unglaubliche Zukunft vor uns, und ich bin so stolz, Teil des Teams zu sein.»





Daniel Ricciardo in der Formel 1

Erster Grand Prix: Grossbritannien 2011

Letzter Grand Prix: Singapur 2024

257 Grands Prix

3 Pole-Positions

17 beste Rennrunden

32 Podestplätze

8 Siege

WM-Dritter 2014 und 2016

340 Führungsrunden