George Russell (10.): «Es fühlt sich ganz anders an»

Mercedes-Routinier George Russell konnte seinen Rückstand auf die Spitzenzeit am Trainingsfreitag in Monza verkürzen. Dennoch fasste der Brite nach dem Aussteigen zusammen: «Das war ein schwieriger Tag.»

49 Mal umrundete George Russell am Trainingsfreitag den Highspeed-Kurs im Königlichen Park von Monza. Im ersten Training war er noch knapp eine Sekunde langsamer als sein früherer Teamkollege Lewis Hamilton, der im Ferrari die erste Bestzeit des Wochenendes aufstellte. Damit landete er auf dem achten Platz der FP1-Zeitenliste.

Den Rückstand auf die Tagesbestzeit, die sich Lando Norris im zweiten Training gutschreiben liess, konnte er deutlich verringern. Knapp vier Zehntel fehlten dem Briten am Ende des Tages, dennoch musste er isch mit dem zehnten Platz begnügen. «Normalerweise landest du mit knapp vier Zehnteln Rückstand direkt hinter den McLaren. Es ist eng, und ich erwarte, dass es auch im Qualifying eng sein wird. Ich bin mir aber sicher, dass wir noch zulegen können.»

Dennoch betonte Russell auch: «Es war ein schwieriger Tag hier in Monza. Wir kommen aus Zandvoort, wo wir mit höherem Abtrieb gefahren sind, und wechseln nun auf eine Strecke mit geringem Abtrieb. Das Auto fühlt sich ganz anders an und ist nicht ganz so stabil wie in der Vorwoche, insbesondere das Heck ist nervöser.»

«Obwohl sich der Tag deshalb nicht spektakulär anfühlte, war das Tempo nicht schlecht, vor allem das Renntempo sah gut aus», tröstete sich der 27-Jährige. «Es gibt sicherlich noch ein paar Stellen, an denen ich Zeit finden kann. Ich hatte ein wenig mit dem Vertrauen ins Auto zu kämpfen und erlebte einige Schrecksekunden, insbesondere in Kurve 7. Da ist also definitiv noch Luft nach oben.»

2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564





1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153