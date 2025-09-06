George Russell (10.): «Es fühlt sich ganz anders an»
George Russell
49 Mal umrundete George Russell am Trainingsfreitag den Highspeed-Kurs im Königlichen Park von Monza. Im ersten Training war er noch knapp eine Sekunde langsamer als sein früherer Teamkollege Lewis Hamilton, der im Ferrari die erste Bestzeit des Wochenendes aufstellte. Damit landete er auf dem achten Platz der FP1-Zeitenliste.
Den Rückstand auf die Tagesbestzeit, die sich Lando Norris im zweiten Training gutschreiben liess, konnte er deutlich verringern. Knapp vier Zehntel fehlten dem Briten am Ende des Tages, dennoch musste er isch mit dem zehnten Platz begnügen. «Normalerweise landest du mit knapp vier Zehnteln Rückstand direkt hinter den McLaren. Es ist eng, und ich erwarte, dass es auch im Qualifying eng sein wird. Ich bin mir aber sicher, dass wir noch zulegen können.»
Dennoch betonte Russell auch: «Es war ein schwieriger Tag hier in Monza. Wir kommen aus Zandvoort, wo wir mit höherem Abtrieb gefahren sind, und wechseln nun auf eine Strecke mit geringem Abtrieb. Das Auto fühlt sich ganz anders an und ist nicht ganz so stabil wie in der Vorwoche, insbesondere das Heck ist nervöser.»
«Obwohl sich der Tag deshalb nicht spektakulär anfühlte, war das Tempo nicht schlecht, vor allem das Renntempo sah gut aus», tröstete sich der 27-Jährige. «Es gibt sicherlich noch ein paar Stellen, an denen ich Zeit finden kann. Ich hatte ein wenig mit dem Vertrauen ins Auto zu kämpfen und erlebte einige Schrecksekunden, insbesondere in Kurve 7. Da ist also definitiv noch Luft nach oben.»
2. Training, Italien
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961
03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077
07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269
10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383
12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475
13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528
14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645
16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102
19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564
1. Training, Italien
01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286
03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021
07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073
08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110
09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179
13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201
14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295
16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653
19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058
20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153