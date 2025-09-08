Ferrari beim Heimspiel in Monza: Ziel verpasst

Am Ende des Italien-GP fehlten Charles Leclerc etwas mehr als 4 Sekunden auf den Drittplatzierten Oscar Piastri. Damit verpasste der Vorjahres-Sieger von Monza die Zielvorgabe für das Heimrennen seines Teams.

Die Erwartungshaltung der Tifosi im Königlichen Park von Monza war spürbar, und die Begeisterung der Fans der Scuderia aus Maranello war unüberhörbar. Schon als sich Charles Leclerc und Lewis Hamilton auf der Start-Ziel-Geraden zeigten, um ihre Startpositionen einzunehmen, gab es für die beiden Ferrari-Piloten tosenden Applaus.

Entsprechend gross war der Wille, den eigenen Anhängern auf der Strecke ein grosses Geschenk zu machen. Speziell Vorjahressieger Leclerc weckte die Hoffnung auf ein starkes Ergebnis, schliesslich durfte er den GP auf dem 5,739 km langen Highspeed-Rundkurs als Viertschnellster des Qualifyings aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen.



Vor Leclerc durften Polesetter Max Verstappen im Red Bull Racing-Renner und das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri ins Rennen gehen. Hinter ihm lauerte George Russell auf eine Chance, sich nach vorne zu kämpfen.



Der Mercedes-Pilot kam zwar nicht vorbei, doch an einen Positionsgewinn war auch nicht zu denken. Der 27-Jährige aus Monte Carlo musste sich schliesslich auch nach 53 Rennrunden mit dem vierten Platz begnügen. Damit verpasste er die Zielvorgabe seines Teamchefs, wie Fred Vasseur nach dem Rennen betonte.



«Unser Ziel war es, mit Charles aufs Podest zu kommen. Doch das war einfach ausser Reichweite», fasste der Franzose zusammen. «Er zeigte ein starkes Rennen und konnte besonders am Anfang ein gutes Duell zeigen. Doch dabei hat er wohl seine Reifen etwas zu sehr beansprucht», analysierte er die Leistung des achtfachen GP-Siegers.

«Am Ende waren wir nicht so weit von den McLaren-Jungs entfernt, es fehlten knapp vier Sekunden. Max eilte hingegen an der Spitze davon», fügte Vasseur an, und entschuldigte sich: «Es tut uns leid, dass wir unseren Tifosi kein besseres Resultat schenken konnten, denn sie waren das ganze Wochenende hindurch einfach umwerfend. Grazie Mille für die unerschütterliche Unterstützung, die sie uns immer schenken!»

Vasseur betonte auch mit Blick auf Leclercs Teamkollegen Lewis Hamilton, der wegen seiner Startplatz-Strafe von Position 10 losfahren musste und als Sechster wertvolle Punkte sammelte: «Lewis musste mitten im Pulk starten und zeigte einen starken ersten Stint.»

«Wir haben versucht, ihm am Ende einen Reifen-Vorteil zu verschaffen, damit er an Russell vorbeikommen kann, aber der Abbau war einfach zu niedrig. Er zeigte aber ein sehr gutes Rennen und ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung», fügte der 57-jährige Ingenieur an.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20