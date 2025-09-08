George Russell: Kein Angriff auf Ferrari möglich

Mercedes-Pilot George Russell warnte vor dem Start des Italien-GP, dass es schwierig werden würde, auf Augenhöhe mit Ferrari zu kämpfen. Der Brite erlebte deshalb eine positive Überraschung.

Den Italien-GP nahm George Russell als Fünfter hinter Polesetter Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri und Charles Leclerc in Angriff. Und er kreuzte die Ziellinie nach 53 Runden auf dem Highspeed-Kurs in Monza auch als Fünfter hinter dem Red Bull Racing-Sieger, dem McLaren-Duo und dem Ferrari-Star.

Dennoch erlebte er eine positive Überraschung, denn vor dem Start hatte er ein schwieriges Duell gegen seinen Vordermann im roten Renner prophezeit. Doch Russell schaffte es lange, in Schlagdistanz zum Monegassen zu bleiben, wie er nach dem Fallen der Zielflagge schilderte.

«Angesichts unseres Tempos und unserer Startposition war der fünfte Platz wahrscheinlich das Maximum, das wir erreichen konnten. In der Anfangsphase war ich recht zufrieden, weil ich mit dem Ferrari von Charles Leclerc mithalten konnte», fasste der Mercedes-Pilot zusammen.

«Wir dachten, dass sie einen Vorteil gegenüber uns haben würden, aber wir waren eine Zeit lang in DRS-Schlagdistanz zu ihm. Aber leider ist das Überholen hier selbst mit flachgestelltem Heckflügel unglaublich schwierig, sodass ich keinen Angriff starten konnte», fügte der vierfache GP-Sieger an.

Mit Blick auf die WM-Wertung der Teams seufzte Russell: «Es ist schade, dass wir in der Konstrukteurswertung etwas an Boden auf Ferrari verloren haben.» Gleichzeitig tröstete er sich: «Es hätte allerdings auch schlimmer kommen können.»

Und der aktuelle WM-Vierte ergänzte kämpferisch: «Wir gehen mit guten Chancen auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung in die letzten acht Rennen. In der nächsten Woche werden wir uns neu aufstellen und versuchen, in Baku eine gute Leistung zu zeigen.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20