George Russell: Kein Angriff auf Ferrari möglich
George Russell
Den Italien-GP nahm George Russell als Fünfter hinter Polesetter Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri und Charles Leclerc in Angriff. Und er kreuzte die Ziellinie nach 53 Runden auf dem Highspeed-Kurs in Monza auch als Fünfter hinter dem Red Bull Racing-Sieger, dem McLaren-Duo und dem Ferrari-Star.
Dennoch erlebte er eine positive Überraschung, denn vor dem Start hatte er ein schwieriges Duell gegen seinen Vordermann im roten Renner prophezeit. Doch Russell schaffte es lange, in Schlagdistanz zum Monegassen zu bleiben, wie er nach dem Fallen der Zielflagge schilderte.
«Angesichts unseres Tempos und unserer Startposition war der fünfte Platz wahrscheinlich das Maximum, das wir erreichen konnten. In der Anfangsphase war ich recht zufrieden, weil ich mit dem Ferrari von Charles Leclerc mithalten konnte», fasste der Mercedes-Pilot zusammen.
«Wir dachten, dass sie einen Vorteil gegenüber uns haben würden, aber wir waren eine Zeit lang in DRS-Schlagdistanz zu ihm. Aber leider ist das Überholen hier selbst mit flachgestelltem Heckflügel unglaublich schwierig, sodass ich keinen Angriff starten konnte», fügte der vierfache GP-Sieger an.
Mit Blick auf die WM-Wertung der Teams seufzte Russell: «Es ist schade, dass wir in der Konstrukteurswertung etwas an Boden auf Ferrari verloren haben.» Gleichzeitig tröstete er sich: «Es hätte allerdings auch schlimmer kommen können.»
Und der aktuelle WM-Vierte ergänzte kämpferisch: «Wir gehen mit guten Chancen auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung in die letzten acht Rennen. In der nächsten Woche werden wir uns neu aufstellen und versuchen, in Baku eine gute Leistung zu zeigen.»
Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624
05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449
07. Alex Albon (T), Williams, +50,537
08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484
09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min
11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde
Out
Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik
WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 293
03. Verstappen 230
04. Russell 194
05. Leclerc 163
06. Hamilton 117
07. Albon 70
08. Antonelli 66
09. Hadjar 38
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bortoleto 18
17. Bearman 16
18. Sainz 16
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 617 Punkte
02. Ferrari 280
03. Mercedes 260
04. Red Bull Racing 239
05. Williams 86
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 61
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20