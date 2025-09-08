Yuki Tsunoda: Scharfe Kritik an Liam Lawson

Im GP von Monza hatte sich Yuki Tsunoda Hoffnung auf eine weitere Punktefahrt nach dem Neunten Platz von Zandvoort gemacht. Doch ein Crash mit Liam Lawson nahm ihm alle Chancen. Der Japaner fand hinterher klare Worte.

Im Italien-GP auf dem Highspeed-Kurs von Monza war die Vorgabe für Yuki Tsunoda klar: Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hatte einen Punkteplatz als Ziel für den Japaner formuliert, der von Startplatz 9 ins Rennen starten durfte. Und Tsunoda hatte auch das Gefühl, einen weiteren Top-10-Platz nach seiner Punktefahrt in Zandvoort erzielen zu können.

Er bog als einer der Ersten an die Box ab, um die Medium-Reifen loszuwerden, auf denen er ins Rennen gestartet war. Durch den Reifenwechsel kam er in die Nähe von Liam Lawson, der das Rennen von der 1. Position in Angriff genommen hatte. Der Neuseeländer griff in der vierten Kurve an und es kam zu einer unliebsamen Berührung zwischen dem Racing Bulls-Piloten und dem Red Bull Racing-Fahrer.

Beide mussten den Notausgang nehmen und Lawson zog zunächst an Tsunoda vorbei, bevor er die Position wieder zurückgab. Tsunoda ärgerte sich über den Zweikampf mit seinem Vorgänger im Red Bull Racing Team, der ein ganz anderes Rennen fuhr als er selbst. «Ich war dabei, eine Sekunde pro Runde wettzumachen, und er hatte das Rennen als Letzter in Angriff genommen und kämpfte nicht einmal um Punkte.»

«Der Schaden, den ich bei dem Kontakt davongetragen habe, hat mein Tempo beeinträchtigt. Ich hatte keinen Speed und es ist ehrlich gesagt sehr frustrierend, weil ich um Punkte kämpfte. Der Angriff von Lawson war total unnötig. Ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen muss», ärgerte sich der 25-Jährige.

«Wir wissen, dass er ein aggressiver Fahrer ist, und ich denke nicht, dass dies an sich etwas Schlechtes ist. Aber es gibt eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte – das gilt vor allem, wenn man unter dem gleichen Dach ist», sagte Tsunoda über seinen Gegner aus dem Red Bull Racing-Schwesternteam. «Ich sehe den Sinn nicht, was nützt es, wenn er nicht einmal um Punkte kämpft. Es ist wirklich eine Schande, dass es so gelaufen ist», ärgerte er sich.

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20