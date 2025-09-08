Yuki Tsunoda: Scharfe Kritik an Liam Lawson
Yuki Tsunoda
Im Italien-GP auf dem Highspeed-Kurs von Monza war die Vorgabe für Yuki Tsunoda klar: Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hatte einen Punkteplatz als Ziel für den Japaner formuliert, der von Startplatz 9 ins Rennen starten durfte. Und Tsunoda hatte auch das Gefühl, einen weiteren Top-10-Platz nach seiner Punktefahrt in Zandvoort erzielen zu können.
Er bog als einer der Ersten an die Box ab, um die Medium-Reifen loszuwerden, auf denen er ins Rennen gestartet war. Durch den Reifenwechsel kam er in die Nähe von Liam Lawson, der das Rennen von der 1. Position in Angriff genommen hatte. Der Neuseeländer griff in der vierten Kurve an und es kam zu einer unliebsamen Berührung zwischen dem Racing Bulls-Piloten und dem Red Bull Racing-Fahrer.
Beide mussten den Notausgang nehmen und Lawson zog zunächst an Tsunoda vorbei, bevor er die Position wieder zurückgab. Tsunoda ärgerte sich über den Zweikampf mit seinem Vorgänger im Red Bull Racing Team, der ein ganz anderes Rennen fuhr als er selbst. «Ich war dabei, eine Sekunde pro Runde wettzumachen, und er hatte das Rennen als Letzter in Angriff genommen und kämpfte nicht einmal um Punkte.»
«Der Schaden, den ich bei dem Kontakt davongetragen habe, hat mein Tempo beeinträchtigt. Ich hatte keinen Speed und es ist ehrlich gesagt sehr frustrierend, weil ich um Punkte kämpfte. Der Angriff von Lawson war total unnötig. Ich weiss gar nicht, was ich dazu sagen muss», ärgerte sich der 25-Jährige.
«Wir wissen, dass er ein aggressiver Fahrer ist, und ich denke nicht, dass dies an sich etwas Schlechtes ist. Aber es gibt eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte – das gilt vor allem, wenn man unter dem gleichen Dach ist», sagte Tsunoda über seinen Gegner aus dem Red Bull Racing-Schwesternteam. «Ich sehe den Sinn nicht, was nützt es, wenn er nicht einmal um Punkte kämpft. Es ist wirklich eine Schande, dass es so gelaufen ist», ärgerte er sich.
Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624
05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449
07. Alex Albon (T), Williams, +50,537
08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484
09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min
11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde
Out
Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik
WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 293
03. Verstappen 230
04. Russell 194
05. Leclerc 163
06. Hamilton 117
07. Albon 70
08. Antonelli 66
09. Hadjar 38
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bortoleto 18
17. Bearman 16
18. Sainz 16
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 617 Punkte
02. Ferrari 280
03. Mercedes 260
04. Red Bull Racing 239
05. Williams 86
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 61
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20