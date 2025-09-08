Stallorder in Monza? Toto Wolff warnt McLaren

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist sich sicher, dass McLaren im jüngsten Formel-1-Rennen im Königlichen Park von Monza «einen «Präzedenzfall geschaffen hat, der nur sehr schwer rückgängig gemacht werden kann.»

Die McLaren-Teamführung hat ein Luxusproblem: Beide Papaya-Piloten sind im Rennen um die diesjährige WM-Krone. Das teaminterne Duell soll möglichst fair über die Bühne gehen. Und deshalb will das Team keine Stallorder aussprechend, damit beide Fahrer die gleichen Chancen haben, wie Teamchef Andrea Stella und CEO Zak Brown immer wieder betonen.

In den letzten Runden des Italien-GP in Monza wurde das Vorhaben, nicht in den WM-Fight einzugreifen, allerdings auf eine harte Probe gestellt. Denn als beide Fahrer innerhalb von einer Runde an die Box geholt wurden, hatte der vor dem Boxenstopp zweitplatzierte Norris das Nachsehen. Der Brite kam eine Runde nach WM-Leader Piastri zum Reifenwechsel, der vergleichsweise langsam ablief. Dadurch fiel er hinter den Australien auf den dritten Platz zurück.

Die Teamführung forderte Piastri auf, Norris wieder vorbeizulassen – und der WM-Leader tat, wie ihm befohlen wurde, auch wenn er am Funk Zweifel äusserte. Hinterher betonte der auf Platz 3 ins Ziel gekommene Piastri, dass die Entscheidung des Teams fair gewesen sei. Und auch Norris verteidigte die Vorgehensweise von McLaren.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der die Herausforderung eines teaminternen WM-Kampfs aus eigener Erfahrung mit Nico Rosberg und Lewis Hamilton kennt, wurde auch darauf angesprochen und erklärte: «Es gibt hier kein richtig oder falsch. Ich bin gespannt, wie das ausgeht.»

«Sie haben aber einen Präzedenzfall geschaffen, der nur sehr schwer rückgängig gemacht werden kann. Was passiert, wenn das Team einen weiteren Fehler macht? Werden sie dann auch die Fahrer auffordern, die Plätze zu tauschen? Andererseits ist es auch nicht fair, wenn ein Fahrer, der aufzuholen versucht, wegen des Fehlers seines Teams Punkte verliert», fügte der Wiener an.

Die Antwort auf die Frage, ob das McLaren-Team im Königlichen Park die richtige Entscheidung getroffen hat, werde man gegen Ende der Saison bekommen, ist sich Wolff sicher. Er stellt aber gleichzeitig die Frage: «Was ist ein Fehler des Teams? Was ist, wenn das Auto beim nächsten Mal nicht anspringt und man so Positionen verliert, oder wenn die Aufhängung bricht? Was macht man dann? Es könnte zu einer Kettenreaktion von Ereignissen kommen, die schwer zu handhaben sind.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20