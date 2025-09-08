F1-Rookie Kimi Antonelli: Strafe sorgt für Frust

Zum dritten Mal in diesem Jahr hat Kimi Antonelli sein Strafpunkte-Konto aufgestockt. Der Formel-1-Rookie aus dem Mercedes-Team kam als Neunter ins Ziel und sammelte auch zwei WM-Zähler. Dennoch war er enttäuscht.

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli durfte sein zweites Heimrennen als Sechster aus der dritten Startreihe in Angriff nehmen. Der 19-Jährige aus Bologna teilte sich diese mit seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell, der als Fünfter losfuhr und die Ziellinie auch als Fünfter kreuzte. Antonelli musste sich hingegen mit dem neunten Startplatz begnügen.

Denn der Teenager kassierte wie schon auf dem Red Bull Ring und in Zandvoort eine Strafe samt Strafzähler. Diesmal wurde ihm eine unberechenbare Fahrweise angelastet – die Regelhüter kamen zum Schluss, dass er im Zweikampf mit Williams-Routinier Alex Albon den Londoner von der Strecke gedrängt hatte. Sie brummten ihm fünf Strafsekunden und einen Strafpunkt auf, womit er jetzt bei fünf Strafpunkten steht. Die Zeitstrafe warf ihn im Endergebnis um eine Position zurück – und bescherte ihm den fünften Strafpunkt in diesem Jahr.

Vor dem Duell mit Albon glänzte der 19-Jährige aus dem Mercedes-Werksteam mit einem Überholmanöver an Yuki Tsunoda. Danach nutzte er sein gutes Tempo, um dank eines späten Stopps an einigen vor ihm liegenden Autos vorbeizukommen. Am Ende verlor er aber nicht nur gegen Albon eine Position. Durch die Strafe rutschte er auch hinter Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto.

Nach getaner Arbeit erzählte Antonelli selbstkritisch: «Das war ein schwieriges Rennen. Durch einen Fehler am Start hatte ich durchdrehende Räder, dadurch verlor ich viele Positionen, was mein Rennen stark beeinflusst hat. Ich lag im Hintertreffen und konnte nicht mithalten.»

Und der Nachfolger von Lewis Hamilton im Werksteam der Sternmarke verriet: «Das Tempo auf den mittleren Reifen war eigentlich nicht schlecht, aber dann hatte ich auf den harten Reifen Schwierigkeiten, meinen Rhythmus zu finden. In der Schlussphase habe ich versucht, mich gegen Albon zu verteidigen, habe dabei aber leider eine Strafe kassiert. Dadurch bin ich um einen Platz zurückgefallen, was natürlich frustrierend ist.»

Positiv sei, dass er im Qualifying einen Fortschritt erzielt und nun ein gutes Gefühl für seinen Dienstwagen habe, ergänzte Kimi. Und er betonte: «Ich muss meinerseits einfach ein fehlerfreies Wochenende haben, um mich besser auf das Rennen vorbereiten zu können.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20