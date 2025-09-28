Carlos Sainz: Erstaunliche Aussage zu Lewis Hamilton

Weil Ferrari Lewis Hamilton an Bord holte, musste Carlos Sainz sein Cockpit bei den Roten räumen. Mit Williams wagte er den Neuanfang. Über seinen Ferrari-Nachfolger machte er zuletzt eine erstaunliche Aussage.

Für Carlos Sainz war es eine bittere Pille, die er schon vor dem Saisonstart im vergangenen Jahr serviert bekam: Die Ferrari-Verpflichtung von Lewis Hamilton ab 2025 bedeutete gleichzeitig, dass es im Rennstall aus Maranello keinen Platz mehr für den fleissigen Spanier gab. Er wusste mit der Bestätigung des Hammer-Transfers, dass er seine letzte Saison in Rot vor sich hatte.

Dennoch reagierte der Rennfahrer aus Madrid sportlich, und er versprach, sein Bestes zu geben. Die Saison schloss er auf dem fünften Gesamtrang ab, danach verabschiedete er sich in Richtung Williams, um im britischen Traditionsrennstall Aufbauarbeit zu leisten. Nach einem bescheidenen Start – Sainz holte in den ersten vier WM-Runden nur einen Punkt – folgte eine Reihe von Top-10-Platzierungen in Saudi-Arabien, Miami, Imola und Monaco.

Danach folgten wieder viele Nullrunden, vor dem jüngsten Kräftemessen in Aserbaidschan schaffte er es in acht Rennwochenenden nur zwei Mal in die Punkte. Doch auf dem Strassenkurs von Baku folgte dann der erste Podestplatz in Blau – als Dritter durfte sich Sainz auf dem Treppchen feiern lassen. Genugtuung verspürte er gegenüber seinem Nachfolger bei den Roten nicht, obwohl sich Hamilton beim ältesten GP-Rennstall der Welt schwer tut und noch keinen Top-3-Rang mit den Italienern feiern konnte.

«Ganz ehrlich, was die anderen machen, geht mich nichts an. Ich interessiere mich nur für die Tatsache, dass ich die erste Gelegenheit, mit Williams aufs Podest zu fahren, und die erste Chance für Williams, in diesem Jahr einen Top-3-Platz zu feiern, genutzt habe», winkte er nach dem Fallen der Zielflagge in Baku auf die entsprechende Frage ab.

Bei der BBC-Radio-Sendung «All Day Breakfast» fand der 31-Jährige sogar nette Worte für den siebenfachen Weltmeister. «Wenn ich nicht in der Formel 1 wäre, dann wäre er eines meiner Vorbilder. Als er in die Formel 1 kam, war ich 10 Jahre alt, und 2008 hat er dann seinen ersten Titel erobert. Ich habe ihm als Zwölfjähriger zugeschaut, als er gegen Fernando Alonso, Felipe Massa und alle anderen kämpfte. Er war einer meiner Helden und einer der Menschen, zu denen ich aufgeschaut habe.»



Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall



WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20