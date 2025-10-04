Quali-Zoff: Lando Norris reagiert auf Red Bull-Kritik

Nach dem Qualifying von Singapur ärgerte sich Max Verstappen über seinen Kumpel Lando Norris, der ihm im Weg stand. Der Brite konterte die Kritik aus dem Red Bull Racing-Lager umgehend.

Das Singapur-Wochenende begann für Lando Norris schwierig und wurde auch am Qualifying-Samstag nicht besser. Beim Auftakt am Trainingsfreitag war der Brite nicht fit, und im Abschlusstraining geriet er durch den Ärger von Max Verstappen ins Rampenlicht. Denn der Red Bull Racing-Star war auf einer starken letzten Runde unterwegs, als ihm der WM-Zweite im McLaren im Weg war.

Verstappen fand klare Worte und auch Dr. Helmut Marko hielt sich nicht mit Kritik zurück. Darauf angesprochen erklärte der McLaren-Pilot verärgert: «Die beschweren sich immer, über alles! So ist Red Bull.» Nach seiner Sicht der Dinge gefragt, winkte er ab: «Ich weiss es nicht einmal, ich war doch etwa drei Sekunden vor ihm unterwegs.»

Zu seiner Verfassung sagte Norris, der nur die fünftschnellste Runde drehte: «Ich fühle mich heute besser. Gestern hatte ich etwas Mühe, es hat mich ziemlich schnell erwischt. Ich bin wahrscheinlich noch nicht ganz in Topform, aber für heute gibt es keine Ausreden.»

«Andere haben sich verbessert», lautete seine Erklärung für die bescheidene Performance der Papaya-Renner. «Mercedes hat einen guten Job gemacht und Red Bull Racing war in den vergangenen beiden Wochenenden stark. Das ist alles keine grosse Überraschung.»

Qualifying, Singapur

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,158 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,524

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,537

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,586

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,688

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,784

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,846

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,868

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,955

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,141

12. Alex Albon (T), Williams, 1:30,202

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,235

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:30,320

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,353

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,820

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,949

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:30,982

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,989

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,261