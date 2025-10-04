Oscar Piastri: Böse Mercedes-Überraschung im Quali

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri hatte sich vor dem Qualifying in Singapur Hoffnungen gemacht, in den Kampf um die Pole eingreifen zu können. Doch am Ende musste sich der McLaren-Star mit dem dritten Platz begnügen.

Bereits die erste schnelle Q3-Runde, die George Russell auf dem Marina Bay Street Circuit drehte, konnte sich sehen lassen. Als der Mercedes-Pilot noch einmal nachlegte und die Bestmarke auf 1:29,158 min drückte, war klar, dass sich der Brite über die Pole freuen durfte. Der Rückstand von Max Verstappen auf Platz 2 betrug 0,182 sec, jener von Oscar Piastri, der sich auf dem dritten Platz einreihte, bereits 0,366 sec.

Der WM-Leader erklärte: «Das war mehr oder weniger das Maximum, ich denke, wir hätten noch etwas schneller sein können, aber für die Pole hätte es nicht gereicht. Ich dachte, das war eine ziemlich gute Session. Es war bisher auch ein reibungsloses Wochenende, ohne grosse Sorgen. Aber uns fehlte letztlich einfach das Tempo.»

«Mal schauen, was wir im Rennen unternehmen können», fügte der 24-Jährige an, und gestand auch: «Es war schon eine Überraschung, dass Mercedes die Pole geholt hat. Denn zu Beginn des Qualifyings sahen wir noch ziemlich gut aus. Und dann schienen alle anderen viel mehr Zeit zu finden, und wir halt nicht. Das war schon unerwartet.»

McLaren-Teamchef Andrea Stella sprach von einem Muster auf Strecken, auf denen es viele Bodenwellen gibt, wir taten uns schon in Kanada und Baku schwer, und auch hier waren andere Autos konkurrenzfähiger. Trotzdem haben wir eine gute Ausgangslage für das Rennen.»



Qualifying, Singapur

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,158 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,340

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,524

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,537

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,586

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,688

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,784

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,846

09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,868

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,955

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,141

12. Alex Albon (T), Williams, 1:30,202

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,235

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:30,320

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,353

16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,820

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,949

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:30,982

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,989

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,261