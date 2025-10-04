Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP-Sprint: Bezzecchi genial, Marquez bestraft

Oscar Piastri: Böse Mercedes-Überraschung im Quali

Von Vanessa Georgoulas
Oscar Piastri
© Glenn Dunbar / Getty Images

Oscar Piastri

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri hatte sich vor dem Qualifying in Singapur Hoffnungen gemacht, in den Kampf um die Pole eingreifen zu können. Doch am Ende musste sich der McLaren-Star mit dem dritten Platz begnügen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Bereits die erste schnelle Q3-Runde, die George Russell auf dem Marina Bay Street Circuit drehte, konnte sich sehen lassen. Als der Mercedes-Pilot noch einmal nachlegte und die Bestmarke auf 1:29,158 min drückte, war klar, dass sich der Brite über die Pole freuen durfte. Der Rückstand von Max Verstappen auf Platz 2 betrug 0,182 sec, jener von Oscar Piastri, der sich auf dem dritten Platz einreihte, bereits 0,366 sec.

Der WM-Leader erklärte: «Das war mehr oder weniger das Maximum, ich denke, wir hätten noch etwas schneller sein können, aber für die Pole hätte es nicht gereicht. Ich dachte, das war eine ziemlich gute Session. Es war bisher auch ein reibungsloses Wochenende, ohne grosse Sorgen. Aber uns fehlte letztlich einfach das Tempo.»

«Mal schauen, was wir im Rennen unternehmen können», fügte der 24-Jährige an, und gestand auch: «Es war schon eine Überraschung, dass Mercedes die Pole geholt hat. Denn zu Beginn des Qualifyings sahen wir noch ziemlich gut aus. Und dann schienen alle anderen viel mehr Zeit zu finden, und wir halt nicht. Das war schon unerwartet.»

McLaren-Teamchef Andrea Stella sprach von einem Muster auf Strecken, auf denen es viele Bodenwellen gibt, wir taten uns schon in Kanada und Baku schwer, und auch hier waren andere Autos konkurrenzfähiger. Trotzdem haben wir eine gute Ausgangslage für das Rennen.»

Qualifying, Singapur

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,158 min
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,340
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,524
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,537
05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,586
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,688
07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,784
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,846
09. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,868
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,955
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,141
12. Alex Albon (T), Williams, 1:30,202
13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:30,235
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:30,320
15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:30,353
16. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,820
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,949
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:30,982
19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,989
20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,261

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 04.10., 18:20, Motorvision TV
    US Pro Pulling
  • Sa. 04.10., 18:30, Das Erste
    Sportschau
  • Sa. 04.10., 18:45, Eurosport 2
    Speedway: FIM Speedway of Nations
  • Sa. 04.10., 18:45, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Sa. 04.10., 19:10, Motorvision TV
    Legends Cars National Championship
  • Sa. 04.10., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Sa. 04.10., 20:00, Motorvision TV
    UK Rally Show
  • Sa. 04.10., 20:15, Spiegel TV Wissen
    Ultimate Processes
  • Sa. 04.10., 21:45, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
  • Sa. 04.10., 22:10, Motorvision TV
    Rallye: Britische Meisterschaft
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C0410054512 | 5