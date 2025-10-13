Valtteri Bottas im Mercedes in Korea unterwegs
Dieser Showrun fühlte sich ein wenig an wie eine Zeitreise: Valtteri Bottas zurück im Mercedes – und die Formel 1 zurück in Südkorea! Erstmals seit 2013 war am Sonntag wieder ein Formel-1-Auto in dem ostasiatischen Land unterwegs. Mercedes-Reservepilot Valtteri Bottas pilotierte den Mercedes W13 über den AMG Speedway in Yongin, südlich der Hauptstadt Seoul.
Bottas fuhr mehrere Demorunden über den 4,5 Kilometer langen Kurs in dem Boliden von 2022. 25.000 Zuschauer waren laut Veranstalter Mercedes vor Ort, einige von ihnen fuhren Bottas‘ Demorunden im Simulator nach.
Bottas: «Es war großartig, die Formel 1 nach zwölf Jahren wieder nach Südkorea zu bringen. Ich erinnere mich noch gut an die Leidenschaft der Fans, als ich 2013 hier gefahren bin, aber seitdem ist diese Begeisterung sogar noch gewachsen.» Von 2010 bis 2013 fuhr die Formel 1 insgesamt vier Korea-GPs. Bottas war 2012 und 2013 dabei. Eine neue Strecke in Südkorea in Incheon nahe des Flughafens drängt in den künftigen Kalender.
Der Finne, inzwischen dritter Fahrer bei Mercedes: «Die Fans waren sehr sachkundig und enthusiastisch, und es war eine große Ehre, dass so viele Menschen hier waren, um diesen Tag zu genießen.»
Für Bottas sind es die letzten Wochen in Diensten von Mercedes, wo er 2019 und 2020 Vize-Weltmeister wurde. Er verließ das Team Ende 2021 (als Russell kam), fuhr dann für Sauber (bzw. Alfa Romeo). In diesem Jahr ist er Test- und Reservefahrer bei dem deutschen Team. Ab 2026 beginnt aber ein neues Abenteuer für ihn: Der Finne wechselt zu Cadillac, um dort wieder Stammfahrer zu sein.
