Fernando Alonso: Keinen Spaß, lieber alleine sein

Nach dem Singapur-GP in der Formel 1 verriet Fernando Alonso, warum ihm die engen Duelle im Rennen gar keinen Spaß gemacht haben. Warum der «mürrische» Alonso mit seinem Aston Martin lieber allein gewesen wäre.

Fernando Alonso fuhr in Singapur auf einen souveränen siebten Platz, gewann durch die Strafe für Lewis Hamilton am Ende eine Position. Durch einen verpatzten Boxenstopp war der Spanier kurzzeitig zurückgefallen, konnte sich aber wieder nach vorne durchkämpfen – obwohl er mehrere Duelle hatte und länger hinter einem ziemlich starke Gegenwehr leistenden Isack Hadjar (Racing Bulls) festhing und sich am Funk beschwerte.

Insgesamt ein positives GP-Fazit des Aston-Martin-Piloten – der sich aber eine etwas andere Gesamtsituation gewünscht hätte. Der Spanier verriet hinterher, dass ihm das actionreiche Rennen keinen Spaß gemacht hat.

Alonso: «Ich bevorzuge es, nicht so viel Spaß zu haben und lieber allein zu sein auf der Position, die wir uns erarbeitet hatten.» Spaßbremse Alonso – stattdessen alles geben für den in dieser Saison seltenen Punkteerfolg. Passend: Hadjar hatte Alonso als «mürrisch» bezeichnet.

Ohne den langsamen Boxenstopp wäre übrigens insgesamt nicht mehr drin gewesen, so Alonso: «Es wäre gleich gewesen. Was wir im Stopp verloren haben, haben wir mit Performance wieder rausgeholt. Es war also insgesamt ein gutes Rennen.»

Und auch zu seinem Duell mit Hadjar, den er im Rennen ironisch als «Helden des Rennens» bezeichnet hatte, gab sich der Spanier am Ende versöhnlich: «Es waren einige Manöver bei 300 km/h, ein kleines Überfahren der Linie in Singapur, aber jeder fährt so, wie er möchte, und es gab keine Berührungen oder Ähnliches, also ist alles in Ordnung.» Alonso landete am Ende locker vor Hadjar, der mit Motorproblemen zu kämpfen hatte und nur Elfter wurde.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)



Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20