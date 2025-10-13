Valtteri Bottas hofft auf Lewis-Hamilton-Wende
Früher Teamkollegen, heute Kumpel: Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in Abu Dhabi 2024. Für Hamilton war es sein letztes Rennen für Mercedes, für Bottas das letzte mit Sauber
Ganze 100 Rennen lang waren Lewis Hamilton und Valtteri Bottas bei Mercedes Teamkollegen. Ein Duo, das stets harmonisch wirkte, nie durch Stallorder-Diskussionen oder Zwist im Team auffiel. 2022 trennten sich die Wege der beiden, als Bottas zu Sauber gehen musste. Inzwischen ist Bottas zurück bei Mercedes (als dritter Fahrer) – aber Hamilton bei Ferrari. Und der Brite hat dort so seine Probleme.
Valtteri Bottas sprach mit unseren Kollegen von Crash.net über Hamiltons bislang schwierige Zeit bei Ferrari. Der Finne sagte über seinen Ex-Kollegen: «Ich hoffe, dass er sich wieder zurückmeldet. Aber die Zeit wird zeigen, ob er das schafft. Er hatte einige gute Momente, aber auch ein bisschen Pech.» In China wurde er disqualifiziert, bis auf einen Sprintsieg in Shanghai konnte Hamilton noch keine Podiumserfolge bei den Roten verzeichnen.
Bottas merkt an: «Aber es ist schwierig. Es ist nicht einfach, nach so langer Zeit bei Mercedes, wo er quasi die Führungsrolle innehatte, das Team zu wechseln. Er arbeitet jetzt in einem ganz anderen Umfeld. Ich kann nicht viel mehr sagen, als dass die Zeit zeigen wird, ob es besser läuft oder nicht. Aber ich hoffe es wirklich, denn ich denke, er hat in diesem Sport immer noch großartige Ergebnisse verdient.»
Der alte Kollege drückt Hamilton also die Daumen, dass es bergauf geht. Bottas steigt nächstes Jahr wieder Vollzeit ins Cockpit, wird somit wieder ein Konkurrent auf der Strecke. Der Finne fährt ab 2026 für das neue Team Cadillac.
