McLaren-Teamchef: Gute Chancen für beide Fahrer

Vor dem Formel-1-GP in Austin am Wochenende gibt sich McLaren betont geeint. Teamchef Stella spricht von einer guten Gelegenheit für Punkte für «beide Fahrer». Der Stallorder-Zwist von Singapur scheint vergessen.

Das McLaren-Team geht an diesem Wochenende in sein erstes Rennen als bereits gekrönter Konstrukteurs-Weltmeister. Das englische Team machte in Singapur die WM vorzeitig klar, kann sich nun, zumindest was die Team-WM angeht, zurücklehnen. Die Fahrer-WM ist allerdings noch komplett offen. Beide McLaren-Piloten liegen in Führung, doch dahinter lauert – inzwischen gar nicht mehr so weit weg – Max Verstappen.

Für beide McLaren-Fahrer wäre es in diesem Jahr der erste WM-Titel. Und entsprechend kämpfen sie auch. Im Weltmeister-Rennen in Singapur berührten sie sich zu Beginn. Ausgelöst wurde die Szene von Lando Norris, der auch davon profitierte. Oscar Piastri verlor Positionen – und hätte sich eine Stallorder zu seinen Gunsten gewünscht, wie er am Funk deutlich machte.

Teamchef Andrea Stella machte nach dem Rennen klar: Im Team gibt es noch eine Menge zu besprechen. Das wird man inzwischen getan haben – vergangene Woche versammelte sich das Team im McLaren-Technology-Center in Woking, um den WM-Titel zu feiern.

Wie McLaren in Zukunft mit solchen teaminternen Zwisten umgeht, wird interessant sein: Piastri liegt nur 22 Punkte vor Norris. Experten wie Günther Steiner mahnen: Das Team wird sich bald für einen Fahrer entscheiden müssen. Ansonsten läuft man Gefahr, den Fahrertitel zu verspielen.

Stella gibt sich vor dem nun anstehenden Austin-Wochenende gelassen – und spricht scheinbar betont von beiden Fahrern: «Dieses Wochenende findet auch ein Sprintrennen statt, das unseren beiden Fahrern gute Chancen bietet, weitere wichtige Punkte zu sammeln. Es ist eine der Lieblingsrennstrecken der Fahrer, daher freuen wir uns darauf, ihnen die Voraussetzungen für ein starkes Rennwochenende zu bieten.»

Oscar Piastri sagt über den Circuit of the Americas: «Die Strecke hat einige coole Abschnitte, insbesondere die Hochgeschwindigkeits-S-Kurven, und das Layout ermöglicht spannende Rennen. Ich habe dort immer viel Spaß und auch dieses Wochenende dürfte wieder spannend werden.»

Lando Norris sieht es ähnlich: «Der Grand Prix der USA macht immer Spaß, vor allem, weil es ein Sprint-Wochenende ist. Die Fans sorgen immer für eine unglaubliche Stimmung, und ich fahre sehr gerne auf dem Circuit of the Americas. Die Strecke ist schnell und bietet einige gute Überholmöglichkeiten.» Dominantes Thema vor der Action auf der Strecke wird aber wohl noch die Nachbereitung von Singapur sein...

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20