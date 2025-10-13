So geht Lance Stroll mit seinen Kritikern um

Lance Stroll (Aston Martin) muss immer wieder Kritik einstecken. Jetzt erklärt der Kanadier, wie er damit umgeht, was ihm gegen harte Worte hilft – und warum er die Leute manchmal «kurzsichtig» findet.

Kritik von Fans und Experten in der Formel 1 kann manchmal hart ausfallen. Besonders oft trifft es Aston-Martin-Pilot Lance Stroll. Kaum jemand wird in der Formel 1 so sehr als das Klischee des reichen Sohnes gesehen, der wegen des Geldes und nicht wegen des Talents in der Serie fährt. Der Kanadier fuhr 183 GPs, ist bislang ohne Sieg – fuhr aber immerhin dreimal aufs Podium und einmal auf Pole. In der laufenden Saison liegt er nur vier Punkte hinter seinem Teamkollegen und immerhin Zweifach-Weltmeister Fernando Alonso. Die Bilanz kann sich insgesamt sehen lassen.

Dennoch: Szenen wie ein skurriler Auffahrunfall 2024 in China und sein fehlgeschlagenes Wendemanöver rein ins Kiesbett in Interlagos helfen Strolls Ruf nicht sonderlich. Schon gar nicht die Tatsache, dass seinem Vater der Rennstall gehört, für den er fährt. Stroll hat sich in den acht Jahren seiner Formel-1-Karriere ein dickes Fell wachsen lassen, lässt Kritik am besten gar nicht an sich ran.

In einem Interview mit dem teameigenen Youtube-Kanal sagte Stroll: «Ich betrachte es einfach als Geräusche. Wenn ich mich darauf einlasse, stört mich das natürlich, aber da habe ich Glück.

Ich habe gute Menschen um mich herum, die ich liebe, denen ich vertraue, und ich schenke ihnen meine Aufmerksamkeit und schätze ihre Meinung. Ich versuche, in meiner Welt zu leben, nicht in der Welt in diesem Sinne.» Das «der» betont der Kanadier.

Stroll weiter: «Es wird immer Kritik geben. Die Leute sind da ziemlich kurzsichtig. Wenn man ein paar gute Rennen fährt, ist man großartig. Wenn man ein paar schlechte Rennen fährt, ist man schlecht. Das wird sich nie ändern. Deshalb ist es wichtig, sich mit wichtigen Menschen zu umgeben und die Meinung der Menschen zu schätzen, die dir am Herzen liegen, die du schätzt und deren Meinung du wirklich kennst. Nimm keine Kritik von jemandem an, von dem du keinen Rat annehmen würdest.»

