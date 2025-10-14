Mick Schumachers IndyCar-Fazit: Ganz oder gar nicht
Mick Schumacher
Mick Schumacher ist am Montag einen ersten IndyCar-Test gefahren – und zeigte sich im Anschluss begeistert. Der Sohn von Formel-1-Rekord-Weltmeister Michael Schumacher, der selbst zwei volle F1-Saisons für Haas gefahren ist, testete auf dem Straßenkurs in Indianapolis (also nicht auf dem Oval) für das Team Rahal Letterman Lanigan Racing. Er fuhr mit einem Honda mit der Startnummer 75.
Seine Formel-1-Vollzeit Karriere endete Ende 2022 nach zwei Jahren bei Haas. Danach war er noch Test- und Reservefahrer bei Mercedes – und startete nebenbei in der Langstrecken-WM WEC für Alpine. In der laufenden Saison fährt er nur noch WEC. Diie Sehnsucht nach Einsitzern mehr wie in der Formel 1 war groß.
Mick Schumacher verriet nach dem Test: «IndyCar kommt dem, was ich noch fahren kann, am nächsten.» Der Schumi-Sohn erklärt, was er damit meint: «Ich kann nicht zurück in die Formel 2, weil ich eine Meisterschaft (2020 Anm.) gewonnen habe.» Wer in der Formel 2 den Titel geholt hat, darf nicht erneut in der Serie antreten. Mick: «IndyCar könnte eine gute Option sein.» Dazu kommt: Mit den USA fühlt Mick sich verbunden, seine Familie hat dort eine Ranch und seine Schwester Gina lebt dort.
Schumi Junior: «Natürlich war es in den letzten Jahren mein Ziel, in die Formel 1 zurückzukehren, aber diese Option hat sich in diesem Jahr und auch in den Jahren davor nicht wirklich ergeben. Irgendwann möchte ich wieder in Einsitzern fahren, und daher ist diese Option eine gute Wahl.» Das klingt doch, als würde es passen. Rahal Letterman Lanigan Racing könnte ihm wohl auch einen Platz anbieten.
Schumacher: «Es ist eine großartige Meisterschaft mit 17 Rennen. Ich bin noch jung, deshalb möchte ich so viel wie möglich Rennen fahren, und ich glaube, dass die Menschen hier den Motorsport wirklich leben. Mir gefällt auch die Mentalität, dass der Fahrer der wichtigste Teil des Teams ist und das Team vorantreibt.»
Wie geht es jetzt weiter? Mick Schumacher: «Es ist eine Entscheidung, die beide Seiten treffen müssen, und ich denke, dass sie in diesem Moment natürlich hauptsächlich bei mir liegt, weil ich mich entscheiden muss, ob ich es machen will oder nicht. Wir haben alle ein paar Tage und Wochen Zeit, um darüber nachzudenken und zu sehen, welche Möglichkeiten es für die Zukunft gibt. Aber so weit so gut.»
Der in der Schweiz geborene Deutsche sagt: «Natürlich bin ich daran interessiert, es auszuprobieren und zu sehen, worum es geht.» Schumacher: «Ich möchte Spaß am Rennsport haben, und dafür möchte ich herausfinden, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich sage nicht, dass Europa oder die WEC oder eine der anderen Meisterschaften das nicht bieten, aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht schon immer das war, was ich machen wollte.»
Eine Option wie nur das Indy500 zu fahren oder einige Rennen ist für Mick Schumacher keine Option: «Ich denke, es wäre falsch, nur einen Teil der Rennen zu fahren. Wenn ich mich IndyCar entscheiden würde, würde ich mich gerne voll und ganz darauf einlassen.» Ganz oder gar nicht.
