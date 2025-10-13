Villeneuve: Zu viel Druck, McLaren muss aufwachen

Ex-Formel-1-Pilot Jacques Villeneuve glaubt, dass sich Max Verstappen von Red Bull Racing den Fahrer-WM-Titel schnappt. Er meint, die McLaren-Piloten leiden zu sehr unter dem Druck. Und appelliert: Sie müssen aufwachen.

Das letzte Viertel der Saison 2025 beginnt und der Kampf um die Fahrer-WM geht in die entscheidende Phase: Jacques Villeneuve setzt auf die aktuelle Nummer 3 in der WM-Wertung. Der Weltmeister von 1997 war zu Besuch beim Sportfestival in Trient, sprach dort auch über den Stand der WM. Und er verriet: Er glaubt an Max Verstappen (Red Bull Racing) als Weltmeister 2025!

Die italienische Gazzetta dello Sport zitiert Villeneuve: «Und es wird seine schönste WM sein.» Aktuell ist Verstappen WM-Dritter, liegt hinter den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris. Doch ein Verstappen-Titel ist noch sehr gut möglich (einige Rechenbeispiele finden Sie hier).

Villeneuve begründet knapp: «Die beiden bei McLaren leiden zu sehr unter dem Druck. Sie müssen aufwachen.» Sowohl für Piastri als auch für Norris wäre es der erste WM-Titel, für Verstappen der fünfte. Der Niederländer ist eiskalt, hat in dieser Saison nichts zu verlieren. Piastri und Norris dagegen schon – und potenziell an ihren Stallrivalen. Dementsprechend fahren die beiden. In Singapur berührten sich die Teamkollegen – nicht der erste Zwischenfall der Saison.

Neben Villeneuve war übrigens auch Ex-Pilot Mika Häkkinen in Trient mit dabei. Der Finne glaubt an McLaren: «Das Team wird den Fahrern sicherlich Anweisungen geben, um Probleme zu vermeiden. Beide sind sehr gut, Lando hat viel mehr Erfahrung. Das ist sehr wichtig. Aber er hat auch weniger Punkte. Ich weiß also nicht genau. Einer von beiden wird es machen.» Noch ist viel möglich…

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)



Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20