Villeneuve: Zu viel Druck, McLaren muss aufwachen
Jacques Villeneuve
Das letzte Viertel der Saison 2025 beginnt und der Kampf um die Fahrer-WM geht in die entscheidende Phase: Jacques Villeneuve setzt auf die aktuelle Nummer 3 in der WM-Wertung. Der Weltmeister von 1997 war zu Besuch beim Sportfestival in Trient, sprach dort auch über den Stand der WM. Und er verriet: Er glaubt an Max Verstappen (Red Bull Racing) als Weltmeister 2025!
Die italienische Gazzetta dello Sport zitiert Villeneuve: «Und es wird seine schönste WM sein.» Aktuell ist Verstappen WM-Dritter, liegt hinter den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris. Doch ein Verstappen-Titel ist noch sehr gut möglich (einige Rechenbeispiele finden Sie hier).
Villeneuve begründet knapp: «Die beiden bei McLaren leiden zu sehr unter dem Druck. Sie müssen aufwachen.» Sowohl für Piastri als auch für Norris wäre es der erste WM-Titel, für Verstappen der fünfte. Der Niederländer ist eiskalt, hat in dieser Saison nichts zu verlieren. Piastri und Norris dagegen schon – und potenziell an ihren Stallrivalen. Dementsprechend fahren die beiden. In Singapur berührten sich die Teamkollegen – nicht der erste Zwischenfall der Saison.
Neben Villeneuve war übrigens auch Ex-Pilot Mika Häkkinen in Trient mit dabei. Der Finne glaubt an McLaren: «Das Team wird den Fahrern sicherlich Anweisungen geben, um Probleme zu vermeiden. Beide sind sehr gut, Lando hat viel mehr Erfahrung. Das ist sehr wichtig. Aber er hat auch weniger Punkte. Ich weiß also nicht genau. Einer von beiden wird es machen.» Noch ist viel möglich…
Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit
01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527
10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
14. Alex Albon (T), Williams, +1
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
18. Esteban Ocon (F), Haas, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke
WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 336 Punkte
02. Norris 314
03. Verstappen 273
04. Russell 237
05. Leclerc 173
06. Hamilton 125
07. Antonelli 88
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Alonso 36
12. Sainz 32
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 20
17. Gasly 20
18. Bearman 18
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 325
03. Ferrari 298
04. Red Bull Racing 290
05. Williams 102
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 68
08. Sauber 55
09. Haas 46
10. Alpine 20