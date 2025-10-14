Sauber in Austin: Achtung bei Wind und Asphalt!

Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley erklärt, worauf es beim Formel-1-Rennen auf dem Circuit of the Americas ankommt und wofür es Liebe zum Detail braucht. Welche Chance das Wochenende für das Schweizer Team bietet.

Das Singapur-Wochenende war enttäuschend – entsprechend zuversichtlich blickt das Schweizer Sauber-Team auf den Austin-GP und eine weitere Chance auf Punkte. Teamchef Jonathan Wheatley: «Wir fahren nach Austin in dem Wissen, dass wir in der Schlussphase der Saison noch viele Chancen haben.» Es geht noch um wertvolle Platzierungen in der Team-WM. Sauber steht an Rang 8, aber selbst noch Platz 6 ist realistisch in Reichweite.

Dafür braucht es Punkte. Wheatley über die Strecke, auf der das hoffentlich möglich ist: «Der Circuit of the Americas kann mit seiner unebenen Oberfläche und der starken Windexposition eine Herausforderung sein, daher werden auch hier wieder die Liebe zum Detail und eine starke Umsetzung entscheidend sein. Kleine Unterschiede werden den Ausschlag geben, insbesondere im Mittelfeld.»

Austin ist ein Sprintwochenende: Am Samstag geht es um bis zu 8 Punkte, am Sonntag um maximal 25. Dafür gibt es nur ein Training. Wheatley: «Das Sprint-Format gibt uns zusätzliche Chancen, uns zu beweisen, und wir als Team sind entschlossen, jede Gelegenheit zu nutzen und das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.»

Der deutsche Sauber-Pilot Nico Hülkenberg freut sich auf eine seiner Lieblingsstrecken: «Austin ist immer ein Highlight, eines meiner Lieblingsrennen im Kalender. Die Atmosphäre, die Fans, die Strecke: Es macht einfach Spaß und ist insgesamt eine großartige Woche.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*

09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1



*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 336 Punkte

02. Norris 314

03. Verstappen 273

04. Russell 237

05. Leclerc 173

06. Hamilton 125

07. Antonelli 88

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Alonso 36

12. Sainz 32

13. Stroll 32

14. Lawson 30

15. Ocon 28

16. Tsunoda 20

17. Gasly 20

18. Bearman 18

19. Bortoleto 18

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 325

03. Ferrari 298

04. Red Bull Racing 290

05. Williams 102

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 68

08. Sauber 55

09. Haas 46

10. Alpine 20