Formel 1 in Austin: Reifen-Experiment die Zweite!

Nachdem das Experiment in Spa gescheitert war, startet Reifenhersteller Pirelli in Austin einen zweiten Anlauf, ein neues Reifenkonzept zu testen. Bei der Auswahl der Reifenkomponenten ist diesmal eine Lücke.

Da fehlt doch was! Reifenhersteller Pirelli hat für den US-GP auf dem Circuit of the Americas eine besondere Komponenten-Auswahl getroffen: Es sind nicht drei durchgängige Komponenten, also auf dem Spektrum direkt nebeneinanderliegend. Sondern zwischen dem harten und dem Medium-Reifen hat Pirelli eine Komponente ausgelassen, spricht von einem «interessanten Experiment», das zu einer größeren Auswahl an Strategien führen könnte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Pirelli in dieser Saison zu diesem Konzept gegriffen hat. Bereits in Spa-Francorchamps zum Belgien-GP war eine Komponente «Lücke» in der Auswahl. Auch in Spa fand ein Sprint statt. Das für den Kurs typische regnerische Wetter sorgte allerdings dafür, dass die These zur Strategievielfalt noch nicht geprüft werden konnte.

Insgesamt bedeutet das für Austin: Der C1 ist Hart, C3 Medium und C4 Soft. Der harte Reifen ist somit eine Stufe härter als im Vorjahr, die beiden übrigen Reifenmischungen sind wie 2024.

Da kein Regen vorhergesagt ist, dürfte Pirelli diesmal also die gewünschten Experiment-Erkenntnisse gewinnen…

