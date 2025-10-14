Formel 1 in Austin: Reifen-Experiment die Zweite!
Der US-GP 2024
Da fehlt doch was! Reifenhersteller Pirelli hat für den US-GP auf dem Circuit of the Americas eine besondere Komponenten-Auswahl getroffen: Es sind nicht drei durchgängige Komponenten, also auf dem Spektrum direkt nebeneinanderliegend. Sondern zwischen dem harten und dem Medium-Reifen hat Pirelli eine Komponente ausgelassen, spricht von einem «interessanten Experiment», das zu einer größeren Auswahl an Strategien führen könnte.
Es ist nicht das erste Mal, dass Pirelli in dieser Saison zu diesem Konzept gegriffen hat. Bereits in Spa-Francorchamps zum Belgien-GP war eine Komponente «Lücke» in der Auswahl. Auch in Spa fand ein Sprint statt. Das für den Kurs typische regnerische Wetter sorgte allerdings dafür, dass die These zur Strategievielfalt noch nicht geprüft werden konnte.
Insgesamt bedeutet das für Austin: Der C1 ist Hart, C3 Medium und C4 Soft. Der harte Reifen ist somit eine Stufe härter als im Vorjahr, die beiden übrigen Reifenmischungen sind wie 2024.
Da kein Regen vorhergesagt ist, dürfte Pirelli diesmal also die gewünschten Experiment-Erkenntnisse gewinnen…
Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit
01. George Russell (GB), Mercedes, 1:40:22,367 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,430 sec
03. Lando Norris (GB), McLaren +6,066
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +8,146
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +33,681
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +45,996
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:20,667 min
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:25,251*
09. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:33,527
10. Carlos Sainz (E), Williams, +1 Runde
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1
12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1
13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1
14. Alex Albon (T), Williams, +1
15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1
16. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1
17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1
18. Esteban Ocon (F), Haas, +1
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1
20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1
*5-sec-Zeitstrafe fürs Verlassen der Strecke
WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 336 Punkte
02. Norris 314
03. Verstappen 273
04. Russell 237
05. Leclerc 173
06. Hamilton 125
07. Antonelli 88
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Alonso 36
12. Sainz 32
13. Stroll 32
14. Lawson 30
15. Ocon 28
16. Tsunoda 20
17. Gasly 20
18. Bearman 18
19. Bortoleto 18
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 650 Punkte (Weltmeister)
02. Mercedes 325
03. Ferrari 298
04. Red Bull Racing 290
05. Williams 102
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 68
08. Sauber 55
09. Haas 46
10. Alpine 20