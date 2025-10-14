Formel 1: US-GP Austin im TV – Wieder Hitze-Rennen?

Wird der Formel-1-Grand-Prix in den Vereinigten Staaten wieder zu einem Hitze-Rennen? Beim Rennen in Austin am Wochenende werden wieder hohe Temperaturen erwartet – weit über 30 Grad Celsius.

Wird nach dem Singapur-Rennen auch der US-Grand-Prix in Austin am Wochenende eine Hitzeschlacht? Anfang Oktober in Singapur waren erstmals die neuen Kühlwesten verpflichtend, weil das Rennen als «Heat Hazard»-Rennen eingestuft wurde, also als Rennen mit gefährlich hoher Hitze. Droht nun in Austin das Gleiche?

Stand Anfang der Woche wird es wohl auch im texanischen Austin knallheiß werden. Die Spitzentemperatur wird am Samstag erreicht: 34 Grad Celsius! Für die übrigen Tage sind Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad vorhergesagt. Es wird aber definitiv heiß – aber heiß genug für Kühlwesten? Die Entscheidung liegt beim Weltverband.

Ein Faktor, der auch dazu beitrug, dass Singapur zum Hitze-GP wurde, war die hohe tropische Luftfeuchtigkeit. Die ist in Austin deutlich niedriger, insofern sind «trockene» 34 Grad für den menschlichen Körper besser wegzustecken als tropisch-feuchte. Allerdings wird in Austin am Tag (und nicht wie in Singapur in der Nacht) gefahren. Regen oder stärkere Bewölkung sind nicht vorhergesagt.

Apropos Uhrzeiten: Wegen der sieben Stunden Zeitverschiebung nach Austin finden die Sessions bei uns in Mitteleuropa alle am Abend statt. In Österreich ist bei der TV-Übertragung ORF an der Reihe, ServusTV zeigt in der Nacht zu Montag eine Wiederholung. In der Schweiz teilen sich SRFzwei und SRFinfo die Übertragung, in Deutschland ist wie gewohnt Sky auf Sendung. Wir haben hier die kompletten TV-Zeiten für Sie gesammelt.

Großer Preis der USA in Austin im TV:

Freitag, 17. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – US-GP 2024

08.00 Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP

11.45 Sky Sport F1 – Top 10: Emotional Moments 2024

14.00 Sky Sport F1 – US-GP 2024

16.00 Sky Sport F1 – Singapur-GP

18.00 Sky Sport F1 – Belgien-Sprint

19.00 Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial

19.15 ORF 1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

19.30 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.30 Sky Sport F1 – Top 10: Dramatic Moments 2024

22.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.20 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.30 Sprint Qualifying (bei uns im Live-Ticker)



Samstag, 18. Oktober

00.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

02.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

08.30 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

08.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

10.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

14.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

15.00 Sky Sport F1 – Top 10: Moments of Brilliance – Jenson Button

15.45 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

17.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

18.40 ORF1 – Beginn Übertragung Sprint

18.50 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint

19.00 Sprint (19 Runden, bei uns im Live-Ticker)

20.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.35 ORF1 – F1 News

22.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.55 SRFinfo – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)



Sonntag, 19. Oktober

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.00 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium, Lando triumphiert

12.25 Sky Sport F1 – Best Team Radio 2024

12.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

13.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

15.15 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles of 2024

15.35 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenbergs unglaubliches Podium, Lando triumphiert

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

17.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

20.15 ORF1 – F1 News

20.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

20.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Großer Preis der USA in Austin (56 Runden, bei uns im Live-Ticker)

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

22.55 ORF1 – F1 Motorhome

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen



Montag, 20. Oktober

00.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

00.10 ServusTV – Wiederholung Rennen

03.50 ORF1 – Wiederholung Rennen