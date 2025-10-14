US-GP: Ganzes Wochenende auf Adrenalin, Spezial-Lack

Das Formel-1-Rennen in Austin ist immer pickepackevoll mit Events. Dieses Jahr findet sogar auch noch ein Sprintrennen statt. Herausfordernd – aber der Adrenalin-Boost kann auch helfen. Darauf setzt das Haas-Team.

Wenn die Formel 1 in Austin Halt macht, ist auf der Strecke und daneben jede Menge los. Rund um die Rennstrecke ist viel Action, es gibt Konzerte und Events. Die Formel 1 boomt in den USA, die meisten Teams haben besondere Events, Pop-up-Stores und Fanzones geplant. Besonders für Haas, aktuell noch (vor dem Cadillac-Einstieg 2026) das einzige US-Team, ist es ein intensives Wochenende. Dazu kommt: Es ist dieses Jahr ein Sprint-Wochenende. Es geht also alles Schlag auf Schlag. Ein Training, Sprint-Quali, Sprint, Quali und GP.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Auf dem Circuit of the Americas fühlen wir uns immer wie zu Hause. Es ist eine arbeitsreiche Woche mit vielen Aktivitäten. Und da es auch einen Sprint gibt, läuft man das ganze Wochenende voll auf Adrenalin.»

Für Haas als US-Team ist es eines von drei Heimrennen und als ursprünglicher und nomineller US-GP speziell. Dafür fährt das Team auch mit einer Sonderlackierung im US-Design – und ein paar Upgrades.

Haas bringt Schwung aus Singapur mit, wo Oliver Bearman Neunter wurde. Komatsu: «Es war großartig, in Singapur mit Ollie wieder Punkte zu holen, und auf dem Circuit of the Americas wollen wir beide Fahrer in die Punkteränge bringen. Wir bringen ein kleines Upgrade-Paket mit, aber da es ein Sprint-Wochenende ist, haben wir nur das FP1, um es zu bewerten. Daher ist es umso wichtiger, dass wir sofort voll durchstarten.» Bearman: «Wir wissen, dass das Auto schnell ist, und mit einem weiteren Update für den VF-25 in Austin habe ich das Gefühl, dass dies ein starkes Wochenende werden sollte.»

Esteban Ocon freut sich auf die Stadt Austin und auch auf die Strecke: «Der Kurs macht Spaß, ist aber auch anspruchsvoll und produziert immer wieder gute Rennen. Nach Singapur habe ich hart in meinem Trainingszentrum und am Simulator mit dem Team trainiert – mit dem Ziel, ein starkes Wochenende zu erleben und jede sich bietende Chance zu nutzen.» Immerhin gibt's gleich die doppelte Punktechance...

