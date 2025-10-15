USA-GP in Austin (Texas): Ein ziemlich wilder Ritt

Der Circuit of the Americas bei Austin (Texas) ist eine der aufregendsten Rennstrecken, mit 20 Kurven. Kommen Sie mit auf einen wilden Ritt zu Land, Leuten und Strecke, mit 20 Fakten zum COTA.

1: Der erste Mann, der eine Runde auf dem Circuit of the Americas zurücklegte, war die US-amerikanische Rennlegende Mario Andretti. Passend dazu wurde der Formel-1-Champion 2022 geehrt: Die Linkskurve vor Start und Ziel erhielt seinen Namen.

2: Der «Circuit of the Americas» (COTA) ist die erste US-Rennstrecke, die eigens für die Formel 1 gebaut worden ist – die Baukosten betrugen 300 Millionen Dollar.

3: Zuvor war der US-amerikanische WM-Lauf ein echter Wandervogel, ausgetragen an neun Orten: Indianapolis Motor Speedway (1950–1960 und von 2000–2007), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961–1980), Long Beach (1976–1983), Las Vegas (1981–1982), Detroit (1982–1988), Dallas (1984) sowie Phoenix (1989–1991).

4: Texas leitet sich ab von «tejas». Die ersten spanischen Siedler fanden die einheimischen Caddo-Indianer so umgänglich, dass sie sie Tejas nannten (Freunde).



5: Ein Wahrzeichen von COTA – der 77 Meter hohe Aussichtsturm (mit Glasboden) aus der Feder des Architekten Miró Rivera. Achten Sie mal darauf: Von der Seite betrachtet, sieht der Turm aus wie eine Schlange, die sich aufbäumt.



6: Die Farben von Texas leiten sich so ab: Weiss steht für Reinheit, Blau für Loyalität, Rot für Mut. Der «Lone Star» (der einsame Stern) auf der linken Seite der Flagge steht für die Unabhängigkeit von Texas von Mexiko.



7: Erste Siedler liessen sich in Austin 1835 nieder, aber die Stadt wurde erst 1839 offiziell gegründet – und hiess zunächst gar nicht Austin, sondern Waterloo!



8: Der Stadtname Austin geht auf den ersten Staatssekretär zurück, Stephen F. Austin (1793–1836).



9: Gewisse COTA-Abschnitte erinnern an europäische Traditionspisten. Die Bergaufpassage zur ersten Kurve an den früheren Österreichring, die schnellen Richtungswechsel in den Kurven 4 bis 6 an den Maggots-Becketts-Komplex in Silverstone. Der dritte Sektor ist ein technischer Abschnitt, wie das Motodrom in Hockenheim, und wir finden eine Passage wie das Senna-S in Interlagos.



10: Zehn von zwölf Formel-1-Siegern auf dem COTA seit 2012 sind aus der ersten Startreihe losgefahren, Max Verstappen siegte 2023 von P6.



11: Und diese Fahrer haben auf dem COTA triumphiert.

2012: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2019: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2020: kein Rennen

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2024: Charles Leclerc (MC), Ferrari



12: Wäre Texas ein Land, wäre es die neuntgrösste Wirtschaftsmacht der Welt.



13: COTA-Neulinge in diesem Jahr: Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Kimi Antonelli (Mercedes) und Isack Hadjar (Racing Bulls).



14: Austin ist nicht nur das Heim des USA-GP sondern auch von einer der grössten Fledermaus-Kolonien der Welt. Jeden Abend von März bis September schwärmen 1,5 Millionen mexikanischer Fledermäuse aus, die unter der «Congress Avenue Bridge» wohnen. Ein Spektakel, das jedes Jahr von unzähligen Touristen verfolgt wird.



15: Zwei Mal fiel die Fahrer-WM-Entscheidung auf dem Circuit of the Americas – 2015 und 2019, jeweils zu Gunsten von Lewis Hamilton.



16: Austin (Motto: «Keep Austin Weird» – bewahrt Austin merkwürdig) ist eine junge Stadt, mit 60.000 Studenten und 250 Live-Musikklubs. Jedes Jahr finden in Austin mehrere Musikfestivals aller Art statt. Die Stadt selber nennt sich nicht ganz unbescheiden «Livemusik-Hauptstadt der Welt». Das Festival South by Southwest (SXSW) im Frühling und Austin City Limits (eine Woche vor dem Grand Prix) ziehen beide so viele Fans an wie das GP-Wochenende – je 500.000 Besucher!



17: Kurios: Zehn Prozent der Einwohner von Austin sind deutscher Abstammung. Sehr beliebt – der Biergarten «Scholz Garten» nördlich des umwerfend schönen Capitols.



18: In ganz Austin stehen noch immer 17 Mondlicht-Türme aus den 1890er Jahren, 50 Meter hoch. Die anfangs 31 Lichtspender wurden nicht nach einer Serie von Morden aufgestellt (das ist ein Ammenmärchen), sondern einfach um die Stadt zu erhellen. Die Türme sind denkmalgeschützt. Austin ist die einzige Stadt weltweit, in welcher noch solche Türme zu finden sind.



19: Wieso wurde die Strecke eigentlich «Circuit of the Americas» getauft? Es sollte die Position der Strecke in Texas unterstreichen, als Kreuzung zwischen Norden und Süden sowie zwischen Osten und Westen.



20: Die Laufzeit des Abkommens zur Austragung des Formel-1-GP der USA läuft bis einschliesslich 2026. Alle Anzeichen deuten auf eine baldige Vertragsverlängerung.