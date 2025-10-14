Toto Wolff (Mercedes): Eine Reise ins Unbekannte

Mercedes-Teamchef Toto Wolff stellt vor dem F1-Rennen in Austin klar: Der Singapur-Erfolg war kein Zufall. Warum die Strecken, die jetzt auf dem Rennkalender anstehen, das Team «ein wenig ins Unbekannte» führen.

Nach dem Sieg in Singapur für Mercedes-Pilot George Russell möchte das deutsche Team natürlich am liebsten direkt so weitermachen. Mercedes Teamchef Toto Wolff sagt jetzt mit Blick auf den US-GP am Wochenende: «Wir reisen mit einem starken Ergebnis im Rücken in die USA: George und Kimi können auf einen Sieg und einen fünften Platz in Singapur zurückblicken. Das war nicht nur unerwartet. Unsere Performance am Samstag und Sonntag hat gezeigt, dass es kein Zufall war.»

Der Österreicher: «Bisher war es in dieser Saison immer so, dass man nie genau wusste, welches Team an einem bestimmten Wochenende die Nase vorn haben würde.» Die Saison 2025 war teilweise eine ziemliche Wundertüte. Wolff: «Auch in Aserbaidschan waren wir gut dabei. Daher sind wir gespannt, ob wir in den nächsten Rennen an diese Leistungen anknüpfen können. Die kommenden Strecken sind ganz anders als die beiden zurückliegenden Straßenkurse. Sie stellen uns vor andere Herausforderungen und führen uns ein wenig ins Unbekannte. Aber genau diese Unvorhersehbarkeit macht unseren Sport so spannend.» Am Wochenende wird in Austin gefahren, eine Woche später dann in Höhenlage in Mexiko-Stadt.

Wolff: «Austin ist mit seinem großen und leidenschaftlichen Publikum und der fantastischen Stadt zu einem legendären F1-Austragungsort geworden. Der Circuit of the Americas mit seinen Höhenunterschieden, der spektakulären ersten Kurve und der Mischung aus Hochgeschwindigkeitskurven und langsameren Traktionszonen ist eine echte Herausforderung. Hinzu kommt, dass es das vierte Sprint-Wochenende des Jahres ist. Das erhöht das Risiko, bietet uns aber auch mehr Chancen, wenn wir den W16 schnell in eine gute Position bringen können.»

Für Mercedes steht außerdem eine Art Geburtstagsfeier an: Das Mercedes-AMG Safety-Car fährt sein 500. Rennen.

